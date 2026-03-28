Calcio | Prima Categoria B. i risultati e la classifica dopo gli anticipi, l'Olimpic prosegue la sua cavalcata nel segno di Varone

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Prosegue la marcia trionfale della capolista Olimpic , che regola con un netto 4-1 la Dinamo Apparizione. Protagonista assoluto della sfida è l'eterno Varone: il senatore rossoverde ha realizzato una una doppietta d'autore, aprendo le danze su punizione al 21' e raddoppiando al 55'. La Dinamo accorcia con un gran gol di Placido, ma nel finale l'Olimpic dilaga con Perucchio e Pesenti. Da segnalare un momento di tensione al 77' per un fallo di Mello che ha innescato una mini rissa, prontamente sedata.

Partita vietata ai deboli di cuore quella tra Old Boys Rensen e Campese, terminata 4-3 a favore degli ospiti.

Il Voltri 87 espugna il campo della Rossiglionese grazie a un rigore trasformato da Tenca al 61', portando a casa tre punti d'oro per la zona nobile della classifica. Finisce invece in parità (2-2) la sfida tra Valsecca e Pegliese: un match spigoloso caratterizzato da ben due espulsioni (Tarasenko per gli ospiti e Scotto) e deciso nel finale dal gol di Taravella che fissa il risultato.

I risultati: