Torneo delle Regioni 2026. Under 17, la Liguria reagisce tardi contro la Calabria. I risultati e le classifiche dopo la prima giornata

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Anche la Liguria Under 17 resta a bocca asciutta nella gara d'esordio del Torneo delle Regioni. La Calabria ha avuto un impatto decisamente migliore sulla partita, capitalizzando le due reti di Franco nella prima frazione. La squadra di Nicola Rossi e Dario Oddone ha trovato difficoltà a rendersi pericolosa, rientrando parzialmente in gara in pieno recupero con il penalty trasformato da Lamberi.
La Liguria si trova così a rincorrere, complice la vittoria della Toscana sul Piemonte, avversaria domani dei ragazzi liguri.
Liguria U17 1 - 2 Calabria U17
Reti: 8' pt Franco (Calabria U17); 37' pt Franco (Calabria U17); 42' st Lamberi (Liguria U17)
Liguria U17: Bozzo, Renna, Calla', Costa, Marino, Denegri, Soldano, Bignone, Pozzo, Zouggarh, Albarelli;
A disposizione: Maccaferri, Menegatti, Resasco, Lamberi, Saraceni, Bellebuono, Cannavale, Castrofilippo, Monti Bragadin,
Calabria U17: Bruno, Lupoi, Renda, De Patta, Franco, Bauleo, Piccolo, Cosentino , Cristiano , Repaci, Scigliano;
A disposizione: Frisina , Maremmano , Paratore , Chiodo , Luvara’, Lopez Rodriguez, De Luca Politano, De Giacomo, Carpino,
GIRONE B
Risultati
Liguria – Calabria: 1-2
Toscana – Piemonte VdA: 2-0
Classifica
Toscana: 3 (DR +2)
Calabria: 3 (DR +1)
Liguria: 0 (DR -1)
Piemonte VdA: 0 (DR -2)
Gli altri gironi
GIRONE A
Risultati
Lombardia – Abruzzo: 1-4
Sicilia – Campania: 1-1
Classifica
Abruzzo: 3 (DR +3)
Sicilia: 1 (DR 0)
Campania: 1 (DR 0)
Lombardia: 0 (DR -3)
GIRONE C
Risultati
Lazio – Bolzano: 2-1
Umbria – Basilicata: 4-0
Classifica
Umbria: 3 (DR +4)
Lazio: 3 (DR +1)
Bolzano: 0 (DR -1)
Basilicata: 0 (DR -4)
GIRONE D
Risultati
Friuli Venezia Giulia – Molise: 1-0
Veneto – Sardegna: 2-0
Classifica
Veneto: 3 (DR +2)
Friuli Venezia Giulia: 3 (DR +1)
Sardegna: 0 (DR 0)
Molise: 0 (DR -1)
GIRONE E
Risultati
Marche – Emilia Romagna: 1-2
Puglia – Trento: 0-3
Classifica
Trento: 3 (DR +3)
Emilia Romagna: 3 (DR +1)
Marche: 0 (DR -1)
Puglia: 0 (DR -3)