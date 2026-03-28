Torneo delle Regioni 2026. Under 17, la Liguria reagisce tardi contro la Calabria. I risultati e le classifiche dopo la prima giornata

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Anche la Liguria Under 17 resta a bocca asciutta nella gara d'esordio del Torneo delle Regioni. La Calabria ha avuto un impatto decisamente migliore sulla partita, capitalizzando le due reti di Franco nella prima frazione. La squadra di Nicola Rossi e Dario Oddone ha trovato difficoltà a rendersi pericolosa, rientrando parzialmente in gara in pieno recupero con il penalty trasformato da Lamberi.

La Liguria si trova così a rincorrere, complice la vittoria della Toscana sul Piemonte, avversaria domani dei ragazzi liguri.



Liguria U17 1 - 2 Calabria U17

Reti: 8' pt Franco (Calabria U17); 37' pt Franco (Calabria U17); 42' st Lamberi (Liguria U17)



Liguria U17: Bozzo, Renna, Calla', Costa, Marino, Denegri, Soldano, Bignone, Pozzo, Zouggarh, Albarelli;

A disposizione: Maccaferri, Menegatti, Resasco, Lamberi, Saraceni, Bellebuono, Cannavale, Castrofilippo, Monti Bragadin,





Calabria U17: Bruno, Lupoi, Renda, De Patta, Franco, Bauleo, Piccolo, Cosentino , Cristiano , Repaci, Scigliano;

A disposizione: Frisina , Maremmano , Paratore , Chiodo , Luvara’, Lopez Rodriguez, De Luca Politano, De Giacomo, Carpino,







GIRONE B

Risultati

Liguria – Calabria: 1-2

Toscana – Piemonte VdA: 2-0



Classifica

Toscana: 3 (DR +2)

Calabria: 3 (DR +1)

Liguria: 0 (DR -1)

Piemonte VdA: 0 (DR -2)





Gli altri gironi



GIRONE A



Risultati

Lombardia – Abruzzo: 1-4

Sicilia – Campania: 1-1



Classifica

Abruzzo: 3 (DR +3)

Sicilia: 1 (DR 0)

Campania: 1 (DR 0)

Lombardia: 0 (DR -3)







GIRONE C



Risultati

Lazio – Bolzano: 2-1

Umbria – Basilicata: 4-0



Classifica

Umbria: 3 (DR +4)

Lazio: 3 (DR +1)

Bolzano: 0 (DR -1)

Basilicata: 0 (DR -4)





GIRONE D



Risultati

Friuli Venezia Giulia – Molise: 1-0

Veneto – Sardegna: 2-0



Classifica

Veneto: 3 (DR +2)

Friuli Venezia Giulia: 3 (DR +1)

Sardegna: 0 (DR 0)

Molise: 0 (DR -1)





GIRONE E



Risultati

Marche – Emilia Romagna: 1-2

Puglia – Trento: 0-3



Classifica

Trento: 3 (DR +3)

Emilia Romagna: 3 (DR +1)

Marche: 0 (DR -1)

Puglia: 0 (DR -3)