Torneo delle Regioni 2026. Femminile: Tris Calabria sulla Liguria, prosegue un sabato complicato

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Vittoria netta della Calabria contro la Liguria. Prosegue quindi un sabato avaro di soddisfazioni per i nostri corregionali.
A fare la differenza, in un contesto di gara non così negativo per la squadra di mister Maggi, è stata l'efficacia offensiva delle ragazze calabresi, con Monterosso e Russo (per lei doppietta) a trovare la via della rete.
Liguria - Calabria 0-3
RETI: 13' pt Monterosso (Calabria); 37' pt Russo (Calabria ); 17' st Russo (Calabria);
Liguria Femminile: Badino, Esposto, Vignola, Costa, Patrone, Salliu, Milanta, Razzaio, Cuneo, Taramasso, Sansivieri.
Calabria Femminile: Nocera, Fazio , Russo, Briante, Genio, Laurito, Strati, Perrotta, Saverino, Ceravolo, De Stefano.
A disposizione: Stelitano , Monterosso , Chirico, Carelli, Cannistra', D’amico, Morabito, Scicchitano.
GIRONE B
Risultati
Liguria - Calabria 0-3
Toscana - Piemonte VdA 2-0
Classifica
Calabria: 3 (DR +3)
Toscana: 3 (DR +2)
Piemonte VdA: 0 (DR -2)
Liguria: 0 (DR -3)
Gli altri gironi
Girone A
Inizio convincente per la Lombardia che supera di misura l'Abruzzo. Stesso risultato della Campania contro la Sicilia.
Risultati
Lombardia - Abruzzo 1-0
Sicilia - Campania: 0-1
Classifica
Lombardia: 3 (DR +1)
Campania: 3 (DR +1)
Abruzzo: 0 (DR -1)
Sicilia: 0 (DR -1)
Girone C
Il Lazio vince all'inglese sulla Provincia di Bolzano. Successo importante anche per l'Umbria, che riesce a piegare la resistenza della Basilicata per 1-0.
Risultati
Lazio - Bolzano 2-0
Umbria - Basilicata 1-0
Classifica
Lazio: 3 (DR +2)
Umbria: 3 (DR +1)
Basilicata: 0 (DR -1)
Bolzano: 0 (DR -2)
Girone D
Il risultato più roboante della giornata arriva dal Veneto: una vittoria schiacciante sulla Sardegna che lancia un segnale chiaro a tutte le dirette concorrenti per il titolo.
Risultati
Veneto - Sardegna 7-1
Riposa: Friuli Venezia Giulia
Classifica
Veneto: 3 (DR +6)
Sardegna: 0 (DR -6)
Friuli Venezia Giulia 0 (una partita in meno)
Girone E
Le Marche superano l'Emilia Romagna grazie a una prova di carattere. Vittoria di misura e fondamentale in trasferta perla Provincia di Trento, che espugna il campo della Puglia.
Risultati
Marche - Emilia Romagna 1-0
Puglia - Trento 0-1
Classifica
Marche: 3 (DR +1)
Trento: 3 (DR +1)
Emilia Romagna: 0 (DR -1)
Puglia: 0 (DR -1)