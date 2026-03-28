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Calcio | 28 marzo 2026, 17:10

Torneo delle Regioni 2026. Femminile: Tris Calabria sulla Liguria, prosegue un sabato complicato

Monterosso e Russo hanno deciso la gara d'esordio nel girone B

Torneo delle Regioni 2026. Femminile: Tris Calabria sulla Liguria, prosegue un sabato complicato

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Vittoria netta della Calabria contro la Liguria. Prosegue quindi un sabato avaro di soddisfazioni per i nostri corregionali.

A fare la differenza, in un contesto di gara non così negativo per la squadra di mister Maggi,  è stata l'efficacia offensiva delle ragazze calabresi, con Monterosso e Russo (per lei doppietta) a trovare la via della rete.
 

Liguria - Calabria 0-3

RETI: 13' pt Monterosso (Calabria); 37' pt Russo (Calabria ); 17' st Russo (Calabria);

Liguria Femminile: Badino, Esposto, Vignola, Costa, Patrone, Salliu, Milanta, Razzaio, Cuneo, Taramasso, Sansivieri.




Calabria Femminile: Nocera, Fazio , Russo, Briante, Genio, Laurito, Strati, Perrotta, Saverino, Ceravolo, De Stefano.

A disposizione: Stelitano , Monterosso , Chirico, Carelli, Cannistra', D’amico, Morabito, Scicchitano.



 

GIRONE B

Risultati 

Liguria - Calabria 0-3 

Toscana - Piemonte VdA 2-0
 

Classifica 

Calabria: 3 (DR +3) 

Toscana: 3 (DR +2) 

Piemonte VdA: 0 (DR -2) 

Liguria: 0 (DR -3)
 

 

Gli altri gironi
 

Girone A

Inizio convincente per la Lombardia che supera di misura l'Abruzzo. Stesso risultato della Campania contro la Sicilia.
 

Risultati

Lombardia - Abruzzo 1-0 

Sicilia - Campania: 0-1
 

Classifica

Lombardia: 3 (DR +1) 

Campania: 3 (DR +1) 

Abruzzo: 0 (DR -1) 

Sicilia: 0 (DR -1)


 

Girone C

Il Lazio vince all'inglese sulla Provincia di Bolzano. Successo importante anche per l'Umbria, che riesce a piegare la resistenza della Basilicata per 1-0.
 

Risultati 

Lazio - Bolzano 2-0 

Umbria - Basilicata 1-0
 

Classifica 

Lazio: 3 (DR +2) 

Umbria: 3 (DR +1) 

Basilicata: 0 (DR -1) 

Bolzano: 0 (DR -2)

 

Girone D

Il risultato più roboante della giornata arriva dal Veneto: una vittoria schiacciante sulla Sardegna che lancia un segnale chiaro a tutte le dirette concorrenti per il titolo.
 

Risultati 

Veneto - Sardegna 7-1

Riposa: Friuli Venezia Giulia
 

Classifica 

Veneto: 3 (DR +6) 

Sardegna: 0 (DR -6)

Friuli Venezia Giulia 0 (una partita in meno)

 

Girone E

Le Marche superano l'Emilia Romagna grazie a una prova di carattere. Vittoria di misura e fondamentale in trasferta perla Provincia di Trento, che espugna il campo della Puglia.
 

Risultati

 Marche - Emilia Romagna 1-0 

Puglia - Trento 0-1
 

Classifica 

Marche: 3 (DR +1) 

Trento: 3 (DR +1) 

Emilia Romagna: 0 (DR -1) 

Puglia: 0 (DR -1)

Redazione

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