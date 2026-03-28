Calcio | Torneo delle Regioni. L'Under 19 conquista il primo punto per la Liguria, i risultati e le classifiche dopo la prima giornata

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Resta un leggero retrogusto amaro nella bocca dell'Under 19 ligure dopo il gol incassato nel finale dalla Calabria.
I ragazzi di mister Chiappucci hanno infatti pareggiato nella sfida d'esordio del Torneo delle Regioni, interrompendo però il filotto di tre sconfitte inanellato da Under 15, Under 17 e Femminile.
La partita si è aperta subito al meglio grazie a una conclusione precisa di De Marco. La reazione calabra non si è fatta attendere, ma in ogni occasione il portiere Lo Bianco ha saputo rispondere con grande reazione.
Nel corso della ripresa Durante e De Lucia non hanno trovato il raddoppio per centimetri, pochi minuti prima del gran colpo di testa di Simigliani, abile a girare direttamente in porta un lancio di 40 metri.
Tutto resta aperto in ottica qualificazione, complice il pareggio a reti bianche tra Piemonte VdA e Toscana.
GIRONE B
Risultati
Liguria - Calabria 1-1
Toscana - Piemonte VdA 0-0
Classifica
Calabria 1 (DR 0)
Liguria 1 (DR 0)
Piemonte VdA 1 (DR 0)
Toscana 1 (DR 0)
Gli altri gironi
Girone A
Colpo grosso dell'Abruzzo che supera di misura la Lombardia. Inizio sprint anche per la Campania, che riesce a imporsi 3-1 sulla Sicilia
.
Risultati
Lombardia - Abruzzo 0-1
Sicilia - Campania 1-3
Classifica
Campania 3 (DR +2)
Abruzzo 3 (DR +1)
Lombardia 0 (DR -1)
Sicilia 0 (DR -2)
Girone C
Il Lazio vince di misura sulla Provincia di Bolzano in una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. Finisce invece a reti bianche il confronto tra Umbria e Basilicata, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi.
Risultati
Lazio - Bolzano 2-1
Umbria - Basilicata 0-0
Classifica
Lazio 3 (DR +1)
Basilicata 1 (DR 0)
Umbria 1 (DR 0)
Bolzano 0 (DR -1)
Girone D
La Sardegna perte con un brillante 2-1 sul Veneto, portando a casa tre punti pesantissimi. Non si fanno male Friuli Venezia Giulia e Molise, che chiudono la sfida d'esordio sullo 0-0.
Risultati
Friuli Venezia Giulia - Molise 0-0
Veneto - Sardegna 1-2
Classifica
Sardegna 3 (DR +1)
Friuli Venezia Giulia 1 (DR 0)
Molise 1 (DR 0)
Veneto 0 (DR -1)
Girone E
L'Emilia Romagna inizia il torneo con il piede giusto superando le Marche con un netto 2-0. Vittoria fondamentale anche per la Puglia, a cui basta una rete per piegare la resistenza della Provincia di Trento.
Risultati
Marche - Emilia Romagna 0-2
Puglia - Trento 1-0
Classifica
Emilia Romagna 3 (DR +2)
Puglia 3 (DR +1)
Trento 0 (DR -1)
Marche 0 (DR -2)