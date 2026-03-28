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Calcio | 28 marzo 2026, 20:07

Calcio | Torneo delle Regioni. L'Under 19 conquista il primo punto per la Liguria, i risultati e le classifiche dopo la prima giornata

foto Lnd.it

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Resta un leggero retrogusto amaro nella bocca dell'Under 19 ligure dopo il gol incassato nel finale dalla Calabria.

I ragazzi di mister Chiappucci hanno infatti pareggiato nella sfida d'esordio del Torneo delle Regioni, interrompendo però il filotto di tre sconfitte inanellato da Under 15, Under 17 e Femminile.

La partita si è aperta subito al meglio grazie a una conclusione precisa di De Marco. La reazione calabra non si è fatta attendere, ma in ogni occasione il portiere Lo Bianco ha saputo rispondere con grande reazione.

Nel corso della ripresa Durante e De Lucia non hanno trovato il raddoppio per centimetri, pochi minuti prima del gran colpo di testa di Simigliani, abile a girare direttamente in porta un lancio di 40 metri.

Tutto resta aperto in ottica qualificazione, complice il pareggio a reti bianche tra Piemonte VdA e Toscana.


 

GIRONE B

Risultati 

Liguria - Calabria 1-1 

Toscana - Piemonte VdA 0-0
 

Classifica 

Calabria 1 (DR 0) 

Liguria 1 (DR 0) 

Piemonte VdA 1 (DR 0) 

Toscana 1 (DR 0)

 

Gli altri gironi

Girone A

Colpo grosso dell'Abruzzo che supera di misura la Lombardia. Inizio sprint anche per la Campania, che riesce a imporsi 3-1 sulla Sicilia
.

Risultati 

Lombardia - Abruzzo 0-1 

Sicilia - Campania 1-3
 

Classifica 

Campania 3 (DR +2) 

Abruzzo 3 (DR +1) 

Lombardia 0 (DR -1) 

Sicilia 0 (DR -2)

 

Girone C

Il Lazio vince di misura sulla Provincia di Bolzano in una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. Finisce invece a reti bianche il confronto tra Umbria e Basilicata, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi.
 

Risultati 

Lazio - Bolzano 2-1 

Umbria - Basilicata 0-0
 

Classifica 

Lazio 3 (DR +1) 

Basilicata 1 (DR 0) 

Umbria 1 (DR 0) 

Bolzano 0 (DR -1)

 

Girone D

La Sardegna perte con un brillante 2-1 sul Veneto, portando a casa tre punti pesantissimi. Non si fanno male Friuli Venezia Giulia e Molise, che chiudono la sfida d'esordio sullo 0-0.
 

Risultati 

Friuli Venezia Giulia - Molise 0-0 

Veneto - Sardegna 1-2
 

Classifica 

Sardegna 3 (DR +1) 

Friuli Venezia Giulia 1 (DR 0) 

Molise 1 (DR 0) 

Veneto 0 (DR -1)

 

Girone E

L'Emilia Romagna inizia il torneo con il piede giusto superando le Marche con un netto 2-0. Vittoria fondamentale anche per la Puglia, a cui basta una rete per piegare la resistenza della Provincia di Trento.
 

Risultati 

Marche - Emilia Romagna 0-2 

Puglia - Trento 1-0
 

Classifica 

Emilia Romagna 3 (DR +2) 

Puglia 3 (DR +1) 

Trento 0 (DR -1) 

Marche 0 (DR -2)

redazione

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