Calcio | Torneo delle Regioni. L'Under 19 conquista il primo punto per la Liguria, i risultati e le classifiche dopo la prima giornata

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Resta un leggero retrogusto amaro nella bocca dell'Under 19 ligure dopo il gol incassato nel finale dalla Calabria.

I ragazzi di mister Chiappucci hanno infatti pareggiato nella sfida d'esordio del Torneo delle Regioni, interrompendo però il filotto di tre sconfitte inanellato da Under 15, Under 17 e Femminile.

La partita si è aperta subito al meglio grazie a una conclusione precisa di De Marco. La reazione calabra non si è fatta attendere, ma in ogni occasione il portiere Lo Bianco ha saputo rispondere con grande reazione.

Nel corso della ripresa Durante e De Lucia non hanno trovato il raddoppio per centimetri, pochi minuti prima del gran colpo di testa di Simigliani, abile a girare direttamente in porta un lancio di 40 metri.

Tutto resta aperto in ottica qualificazione, complice il pareggio a reti bianche tra Piemonte VdA e Toscana.





GIRONE B

Risultati

Liguria - Calabria 1-1

Toscana - Piemonte VdA 0-0



Classifica

Calabria 1 (DR 0)

Liguria 1 (DR 0)

Piemonte VdA 1 (DR 0)

Toscana 1 (DR 0)





Gli altri gironi

Girone A

Colpo grosso dell'Abruzzo che supera di misura la Lombardia. Inizio sprint anche per la Campania, che riesce a imporsi 3-1 sulla Sicilia

.

Risultati

Lombardia - Abruzzo 0-1

Sicilia - Campania 1-3



Classifica

Campania 3 (DR +2)

Abruzzo 3 (DR +1)

Lombardia 0 (DR -1)

Sicilia 0 (DR -2)





Girone C

Il Lazio vince di misura sulla Provincia di Bolzano in una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. Finisce invece a reti bianche il confronto tra Umbria e Basilicata, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi.



Risultati

Lazio - Bolzano 2-1

Umbria - Basilicata 0-0



Classifica

Lazio 3 (DR +1)

Basilicata 1 (DR 0)

Umbria 1 (DR 0)

Bolzano 0 (DR -1)





Girone D

La Sardegna perte con un brillante 2-1 sul Veneto, portando a casa tre punti pesantissimi. Non si fanno male Friuli Venezia Giulia e Molise, che chiudono la sfida d'esordio sullo 0-0.



Risultati

Friuli Venezia Giulia - Molise 0-0

Veneto - Sardegna 1-2



Classifica

Sardegna 3 (DR +1)

Friuli Venezia Giulia 1 (DR 0)

Molise 1 (DR 0)

Veneto 0 (DR -1)





Girone E

L'Emilia Romagna inizia il torneo con il piede giusto superando le Marche con un netto 2-0. Vittoria fondamentale anche per la Puglia, a cui basta una rete per piegare la resistenza della Provincia di Trento.



Risultati

Marche - Emilia Romagna 0-2

Puglia - Trento 1-0



Classifica

Emilia Romagna 3 (DR +2)

Puglia 3 (DR +1)

Trento 0 (DR -1)

Marche 0 (DR -2)