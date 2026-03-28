Pallanuoto | Serie A1: nessuna sorpresa alla “Zanelli”, Rari Nantes Savona batte Salerno 20-15

Non sbaglia la BPER Rari Nantes Savona nella gara valevole per la 20^ giornata della regular season di Serie A1: i biancorossi di Angelini superano Nuoto Salerno con il rotondo punteggio di 20-15, rafforzando, se mai ce ne fosse stato bisogno, il terzo posto in classifica alle spalle di Recco e Brescia.

Una gara quasi mai in discussione quella giocata alla “Zanelli”, indirizzata dal pesante parziale di 7-0, nei primi cinque minuti, a favore degli uomini di Angelini, con il giovane Giotta Lucifero chiamato a difendere la porta biancorossa al posto di Marco Del Lungo.

A segno praticamente tutta la formazione savonese nel primo quarto (chiuso 8-2), con Gullotta ad aprire le danze prima delle reti di Condemi, Figlioli, Rizzo, Bruni, Leinweber e Guidi (per i campani la doppietta di Privitera sul finale di frazione).

A inizio secondo quarto sono Do Carmo e De Freitas a riportare la squadra di Presciutti a -4, con Gullotta, Figlioli e Condemi ad allungare nuovamente le distanze prima dell'intervallo (11-5).

Spazio a Del Lungo tra i pali nel terzo tempo, che la Rari inaugura con la tripletta di Leinweber (12-5), seguita dal break salernitano firmato Pica-Sifanno-Privitera (12-8). Rocchi entra nel tabellino biancorosso siglando il 13-9, seguito poco dopo dai gol di De Freitas e Leinweber. Nonostante il punteggio e il divario tecnico in vasca, la squadra di Angelini rimedia espulsioni in serie che permettono a Salerno di salire di nuovo a -4 con la rete in superiorità di Gallozzi, ma è il solito braccio armato di Leinweber (per lui sette centri in totale) a ristabilire le distanze.

La squadra di Presciutti, grazie anche a diciannove situazioni di uomo in più concesse dal duo arbitrale Colombo-Rizzo, beccato a più riprese dal pubblico di casa, trova il 14-17 a 3'50 dal termine (reti di Pica, De Simone e Privitera), prima del sigillo finale biancorosso firmato Figlioli-Leinweber-Guidi.

Dopo la sosta per la Nazionale, la Rari tornerà in vasca mercoledì 15 aprile a Trieste, prima del classico derby contro la Pro Recco, attesa alla “Zanelli” sabato 18 aprile.