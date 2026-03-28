Torneo delle Regioni 2026. Under 15, i risultati e le classifiche dopo la prima giornata. La Calabria batte la Liguria con la punizione di Sapone

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Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino della Liguria al Torneo delle Regioni: all’esordio, l’Under 15 è stata sconfitta dalla Calabria.

Eppure i ragazzi di mister Cardini avevano approcciato bene la gara, rendendosi pericolosi in più occasioni e costringendo il portiere avversario a diversi interventi, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

L’episodio decisivo è arrivato nel finale: la Liguria è andata vicina al vantaggio sfiorando il montante in contropiede, ma poco dopo Sapone, con una conclusione dai 20 metri su calcio di punizione, ha trovato la traiettoria vincente superando Airenti.

Nell’altra sfida inaugurale del girone B, la Toscana ha travolto il Piemonte Valle d’Aosta con un netto 5-0: sarà proprio questa la prossima avversaria della selezione ligure, in campo domani mattina.





Classifica Girone B:

Toscana: 3 (DR +5)

Calabria: 3 (DR +1)

Liguria: 0 (DR -1)

Piemonte VdA: 0 (DR -5)





Gli altri gironi



Girone A

Il Girone A si apre con un pareggio a reti bianche tra Lombardia e Abruzzo. Nell'altro match, la Campania espugna il campo della Sicilia per 2-1, portandosi subito in testa.



Risultati:

Lombardia - Abruzzo: 0 - 0

Sicilia- Campania: 1 - 2



Classifica Girone A:

Campania: 3 (DR +1)

Abruzzo: 1 (DR 0)

Lombardia: 1 (DR 0)

Sicilia: 0 (DR -1)





Girone C

Il Girone C vede il Lazio dominare nettamente il Bolzano con un perentorio 7-0. Vittoria di misura, invece, per la Basilicata che si impone 2-1 sull'Umbria.



Risultati:

Lazio - Bolzano: 7 - 0

Umbria - Basilicata 1 - 2



Classifica Girone C:

Lazio: 3 (DR +7)

Basilicata: 3 (DR +1)

Umbria: 0 (DR -1)

Bolzano: 0 (DR -7)





Girone D

Nel Girone D, il Friuli Venezia Giulia parte forte vincendo 4-0 contro il Molise. Il Veneto conquista i tre punti superando la Sardegna per 2-1.



Risultati:

Friuli Venezia Giulia - Molise: 4 - 0

Veneto - Sardegna: 2 - 1



Classifica Girone D:

Friuli Venezia Giulia: 3 (DR +4)

Veneto: 3 (DR +1)

Sardegna: 0 (DR -1)

Molise: 0 (DR -4)





Girone E

Il Girone E fa registrare la goleada della giornata, con l'Emilia Romagna che travolge le Marche per 8-0. Nell'altra sfida, la Puglia vince di misura contro il Trento per 1-0.



Risultati:

Marche - Emilia Romagna: 0 - 8

Puglia - Trento : 1 - 0



Classifica Girone E:

Emilia Romagna: 3 (DR +8)

Puglia: 3 (DR +1)

Trento: 0 (DR -1)

Marche: 0 (DR -8)