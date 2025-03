Calcio, Eccellenza. Celle Varazze - San Francesco vale una fetta di campionato, Pietra Ligure ospite del Campomorone

Tornare al successo e mantenere saldo il primato: sono questi i due obiettivi ben chiari nella testa dei giocatori del Celle Varazze. Il pareggio di Pietra Ligure ha interrotto la striscia di dieci vittorie consecutive, ma ha permesso comunque ai giocatori di mister Pisano di rimanere padroni del proprio destino grazie ai due punti di margine sul Rivasamba.

L'avversaria di giornata, la San Francesco Loano, non può però allentare la presa dato che, mai come quest'anno, la battaglia per evitare i playout implicherà un numero di punti davvero alto per evitare gli spareggi retrocessione.

Dall'altra parte della medaglia, i playoff appaiono ormai quasi come un miraggio per il Pietra Ligure, nonostante l'ottima prestazione nel turno infrasettimanale contro la capolista. L'avversaria di giornata per la squadra di Cocco sarà il Campomorone, reduce dai sette gol subiti in casa del Bogliasco.