Calcio. La situazione in vetta resta congelata, Baia Alassio - Ospedaletti termina 1-1

BAIA ALASSIO AUXILIUM - OSPEDALETTI 1-1 (59' Barison - 22'Schillaci)



49' FINISCE QUA! 1-1 TRA BAIA ALASSIO E OSPEDALETTI

49' IL PALO DI SCHILLACI AL 94' OCCASIONISSIMA NEL FINALE PER LA VITTORIA OSPITE

45' Di Maria segnala quattro minuti di recupero

44' esce un generosissimo Gasco, al suo posto Secco

40' esce Siberie, entra Colucci

38' doppio tentativo per Sacco e Hamati, Bazzoli risponde sempre presente

33' Bazzoli superlativo in uscita su Paltrinieri, il giocatore di Sardo poteva però fare meglio

32' Ambesi non vuole lasciare il campo nonostante i problemi al ginocchio: "Gioco zoppo, non me ne f... un c..."

30' nuovo cambio Alassio, Odasso per Damonte

27' esce un applauditissimo Barison, in campo Michero

25' Saih si alza a sinistra entrando in area, Pampararo resta in piedi e blocca in due tempi

23' cambio Ospedaletti: Sartori per Barbagallo

19' sul contrasto Ambesi resta a terra, il numero cinque rientra in campo

17' ammonito Hamati

15' Alassini trascinanti in questa fase, l'Ospedaletti non sembra essere uscito dagli spogliatoi

14' LA PRESSIONE DELLA BAIA PAGA! BARISON! IL PAREGGIO DELEL VESPE! IL NUMERO UNDICI TROVA IL PERTUGIO GIUSTO PER BATTERE BAZZOLI

6' Hamati a terra in area, Di Maria lascia correre

5' ripartenza Ospedaletti, Pampararo calcola bene il tempo dell'uscita su Russo

3' corner Baia, prova a girare di testa Tomao, traiettoria non distante dallo specchio di Bazzoli

2' partenza decisa della Baia, i padroni di casa battono particolarmente sulla fascia mancina

1' si riparte, subito un cambio: Siberie rileva Zito

SECONDO TEMPO



49' termina il primo tempo, Ospedaletti in vantaggio all'intervallo

46' animi caldi in campo, ammoniti Schillaci e Sacco

45' ripartenza Ospedaletti! Pampararo dice no sulla prima conclusione, Vinci è però determinante a liberare sulla linea

42' Hamati al volo sul cambio campo di Paltrinieri, Bazzoli blocca a terra

37' conciliabolo tra Zito e la panchina, si valutano le condizioni del numero otto minuto per mintuo

30' ammonito Cordì

29' premono le vespe, da un paio di minuti all'interno dell'area orange

28' fiammata alassina con Hamati, Bazzoli c'è., sulla ribattuta Barison non concretizza il tap in

25' situazione non semplice per le vespe, i padroni di casa devono rimanere in partita con lucidità in questa fase di gara

22' OSPEDALETTI IN VANTAGGIO! DIAGONALE PERFETTO DI SCHILLACI CHE INCOCCIA SUL PALO PRIMA DI ACCAREZZARE LA RETE, DESTRO IMPRENDIBILE PER PAMPARARO

20' problemi anche per Zito, Luccisano da qualche minuto non lo vedeva al meglio

16' sforbiciata di Schillaci coraggiosa, il tasso di difficoltà tecnico era altissimo

14' azione panoramica dell'Ospedaletti, il cross di Schillaci è però privo di misura

10' Tomao salta libero di testa, blocca Bazzoli

9' non ce la fa Mehmetaj, brutta tegola per Sardo, già privo dello squalificato Di Mari

8' lob spettacolare per Ciccio Zito, il pallone soffia al lato del palo di Pampararo

7' problemi per Mehmetaj, l'attaccante giallonero viene accompagnato a bordocampo

2' gara iniziata con un minuto di anticipo

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Vinci, Combi, Damonte, Gasco, Aicardi, Hamati, Paltrimieri, Mehmetaj, Sacco, Barison.

A disposizione: Molinaro, Sufali, Negroni, Michero, Odasso, Cannizzaro, Secco, Tomao, Fumagalli.

Allenatore: Sardo



OSPEDALETTI: Bazzoli, Cordì, Cianci, Russo, Ambesi, Saih, El Kamli, Zito, Barbagallo, Grifo, Schillaci

A disposizione: Sambito, Bacciarelli, Sartori, Siberie, Manno, Materazzi, Mema, Colucci, Bucarelli.

Allenatore: Luccisano



Arbitro: Di Maria di Chiavari