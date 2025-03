Prima Categoria B. Savona, un posticipo per riallungare, scoglio Campese per la Vadese

Masone e Olimpic hanno compiuto il loro dovere negli anticipi del sabato, battendo Pegli Lido e Letimbro ma il Savona ha comunque mantenuto il primato in graduatoria.

Ora tocca agli Striscioni riallungare, ma attenzione alla Bolzanetese, un’avversaria a dir poco ostica in gara secca per qualsiasi formazione del girone (fischio d’inizio alle 18:00).

Speranza - Old Boys si configura come il canonico match di fine stagione, mentre ben altro peso avranno i punti in palio al Chittolina tra la Vadese e la Campese.

Completa il programma Sciarbo & Cogo - Vecchiaudace.