Calcio. Poker del Celle Varazze sulla S.F. Loano, Guida: "Sofferto un po' nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo indirizzato la partita sulla strada giusta"

Il Celle Varazze batte 4-1 la San Francesco Loano e ritorna a vincere dopo il pareggio sul campo del Pietra Ligure.

Simone Guida, difensore della capolista di Eccellenza, ha analizzato così il match contro la compagine loanese: "Siamo contenti per come è andata, perché sapevamo di affrontare la San Francesco Loano, una squadra molto forte, con grandi individualità, che non rispecchia in classifica le qualità che possiede. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', ma nel secondo siamo riusciti a indirizzare la partita sulla strada giusta e a chiuderla nel miglior modo possibile".

A 270 minuti dalla fine del campionato restano due i punti di vantaggio sulla seconda in classifica: "Noi siamo forti mentalmente e lo abbiamo dimostrato in tutte le partite di questo campionato - ha aggiunto Guida - La squadra c’è, e parlo di tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo: chi gioca, chi non gioca, chi entra in campo. Siamo tutti concentrati e non possiamo fare altrimenti, perché il Rivasamba non molla e sicuramente non mollerà. Dobbiamo giocarci queste ultime tre battaglie una dopo l’altra, fino alla fine".