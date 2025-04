Motori, passione e sicurezza: come proteggersi in moto, in strada e in pista

È un legame profondo con la libertà, con il movimento, con l’adrenalina.

Che si tratti di uscite domenicali tra le curve dell’entroterra, di viaggi più lunghi lungo le coste o addirittura di esperienze in pista per emulare i campioni della MotoGP, il mondo delle due ruote affascina milioni di italiani. Ma insieme all’entusiasmo e al divertimento, è fondamentale tenere sempre in considerazione un aspetto essenziale: la sicurezza.

D’altronde, essere motociclisti significa abbracciare un modo di vivere il viaggio diverso, più diretto, fisico, coinvolgente. Tuttavia, significa anche esporsi a rischi maggiori rispetto a chi viaggia su quattro ruote. Per questo, proteggere sé stessi e il proprio mezzo non è solo una scelta intelligente, ma è un dovere verso sé stessi e verso gli altri.

Protezione personale: casco, abbigliamento e attrezzatura tecnica

Il primo livello di sicurezza in moto è la protezione del corpo. Il casco è obbligatorio per legge, ma non tutti i caschi sono uguali. È importante sceglierne uno omologato, di buona qualità, della taglia giusta e in ottimo stato. Dopo cinque anni di utilizzo regolare, inoltre, un casco andrebbe sostituito, anche se apparentemente ancora integro.

Oltre al casco, l’abbigliamento tecnico fa una grande differenza in caso di caduta. Giacche con protezioni su gomiti e schiena, guanti resistenti, pantaloni rinforzati e stivali da moto sono elementi fondamentali, anche per un semplice giro fuori porta. Si tratta di accortezze da tenere anche in estate, naturalmente: del resto, oggi esistono tessuti traspiranti e protettivi, pensati proprio per le alte temperature.

Per chi si avvicina alla guida sportiva e frequenta i circuiti per vivere esperienze uniche in pista, invece, è indispensabile investire in una tuta in pelle omologata e, se possibile, in un airbag da moto. D’altra parte, sempre più piloti, anche amatoriali, scelgono di integrare questo dispositivo che si attiva in caso di impatto, proteggendo schiena, torace e collo.

Manutenzione e controlli: l’importanza delle condizioni della moto

Una moto in perfette condizioni è una moto più sicura. Fare una corretta manutenzione non significa solo rispettare i tagliandi, ma controllare regolarmente freni, pressione delle gomme, sospensioni, catena e livelli dei liquidi.

In particolare:

● Le gomme devono essere in buono stato, con battistrada adeguato e pressione corretta;

● I freni vanno testati prima di ogni uscita: anche un piccolo calo di efficienza può fare la differenza;

● La catena deve essere pulita, ben lubrificata e con la giusta tensione;

● Le luci e gli indicatori devono funzionare correttamente, per essere sempre visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un check-up generale è raccomandato almeno una volta all’anno o prima di lunghi viaggi. Chi guida spesso o in pista dovrebbe eseguire controlli ancora più frequenti.

La sicurezza assicurativa: proteggere sé stessi e la moto

Guidare una moto comporta rischi inevitabili, ma fortunatamente è possibile tutelarsi economicamente da eventuali danni con la polizza assicurativa, andando ad aggiungere una serie di garanzie accessorie alla Responsabilità Civile, in base all’utilizzo che si fa del mezzo.

Per chi guida abitualmente la due ruote nel quotidiano, in particolare, potrebbe essere utile valutare di ampliare la copertura con:

● La Furto e incendio, soprattutto per moto di valore o parcheggiate in strada;

● La Infortuni del conducente, spesso sottovalutata ma cruciale in caso di incidente;

● L’Assistenza stradale, utile in caso di guasti o cadute;

● La tutela legale, per affrontare eventuali controversie legate a sinistri o sanzioni.

Naturalmente, l’aggiunta di queste coperture va a impattare sull’entità finale del premio. Per ottimizzare i costi e, al contempo, usufruire di un’assicurazione moto in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze, è possibile mettere a confronto le offerte più interessanti del momento, avvalendosi dei servizi messi a disposizione da portali di comparazione specializzati come Facile.it.

In ogni caso, è bene ricordare che la RC moto non copre i danni in pista, ma solo i danni causati durante la circolazione in strada. Lo stesso vale per le garanzie accessorie, come la garanzia infortuni del conducente e la copertura contro i danni al mezzo. Per tutelarsi quando si guida in pista bisogna procedere a stipulare anche un’assicurazione specifica.

Il comportamento in strada e in pista: la prudenza fa la differenza

Essere motociclisti responsabili significa anche adottare uno stile di guida prudente e consapevole. In strada, è fondamentale rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza, prevedere le mosse degli altri veicoli e rendere sempre visibile la propria presenza.

La visibilità, infatti, è uno dei principali problemi per chi guida una moto. Scegliere abbigliamento ad alta visibilità o con inserti riflettenti, soprattutto nelle ore serali, riduce significativamente il rischio di incidenti.

In pista, invece, dove i limiti vengono spinti al massimo, la parola d’ordine è controllo. Non si è mai troppo esperti per una caduta, ma con un buon corso di guida sportiva, l’esperienza in pista permette di affinare tecnica, reattività e conoscenza del mezzo in un ambiente controllato.

Moto: passione sì, ma sempre con la testa sulle spalle

La moto è emozione, adrenalina, libertà. Ma è anche responsabilità. Proteggersi adeguatamente significa poter vivere questa passione in modo sicuro e duraturo, sia su strada che in pista.

Investire in equipaggiamento tecnico, curare il mezzo e scegliere una polizza assicurativa completa e su misura sono azioni concrete che ogni motociclista dovrebbe mettere al centro della propria routine. Perché la libertà di salire in sella e affrontare il mondo su due ruote va difesa ogni giorno, con passione e con intelligenza.





















