Volley maschile | L'Imperia concede un solo set a Carcare, i ponentini passano in Val Bormida

Brutto momento per la compagine biancorossa che con due sconfitte in otto giorni scivola al terzo posto. I ragazzi di casa partono contratti, mentre gli imperiesi sembrano in ottima serata. Efficaci in attacco, mandano in difficoltà il muro locale, che quasi mai riesce ad arginare le bande e gli opposti avversari, 25 a 17 per gli ospiti.



Nel secondo set, ci si aspetta una reazione dei valligiani ma sono ancora gli imperiesi ad imporsi 25 a 22. Varano prova anche una mossa a sorpresa, inserisce il secondo palleggio e mette in banda il primo, ruolo che ha ricoperto in modo eccellente fino allo scorso campionato. I biancorossi partono bene e in poche battute si portano avanti di ben cinque punti, il fatto non scompone gli ospiti che a metà set ricuciono lo strappo, i padroni di casa riprovano l'allungo ma vengono sistematicamente rimontati, il set va comunque a loro ai vantaggi 26 a 24. A questo punto ci si aspetta la grande rimonta da parte dell'ex capolista, che però continua a deludere, non riuscendo ad imporre il proprio gioco, sotto la costante pressione ospite.



Finisce 25 a 21 per gli imperiesi che al termine possono festeggiare per l'importante vittoria che gli permette di scavalcare proprio i biancorossi al secondo posto. Per i ragazzi di Varano ci sono ancora i margini per tornare in alto a patto che resettino e ritornino ad esprimere il gioco brioso che tante gioie aveva dato al pubblico e a loro.