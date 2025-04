Allerta Meteo. Piogge forti e temporali, livello giallo da mezzanotte sul ponente ligure

Da diverse ore il ponente ligure è battuto da precipitazioni a tratti anche intense, ma un ulteriore peggioramento è previsto nelle prossime ore.

Apral ha infatti diramato un'allerta meteo, pronta a partire da mezzanotte fino alle 15:00 di domani.

"Un profondo minimo depressionario sul mar Ligure porta piogge diffuse, con cumulate elevate su AD e significative su BCE, piogge di intensità moderate su AD. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su ABD, bassa probabilità di fenomeni forti su CE, con possibili danni puntuali legati a rovesci di forte intensità e colpi di vento. Venti in rinforzo da Sud-Est fino a burrasca forte su BC e burrasca su E, in rinforzo da Nord-Est fino a burrasca forte su A e burrasca su D. Mareggiate intense ovunque per onda lunga da Sud/Sud-Est."