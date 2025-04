Brazilian Jiu Jitsu. Novara regala una pioggia di medaglie al team Zero19 Savona, quinto posto a squadre nel torneo No Gi

Grande giornata di sport e risultati importanti per il club Zero19, che domenica ha partecipato al torneo di Brazilian Jiu Jitsu a Novara, portando a casa una serie di medaglie e conquistando un eccellente quinto posto nella classifica a squadre No Gi.



Gli atleti del team, guidati dal maestro Alessandro Bottaro, si sono distinti sia nelle competizioni senza kimono (No Gi) che in quelle con Gi, dimostrando ancora una volta la qualità della preparazione tecnica e la determinazione che contraddistingue la squadra.



A supportare Bottaro nel lavoro quotidiano ci sono Gianluca Carlino, punto di riferimento per il settore No Gi, e Felipe Corsini Soares insieme a Maurizio Cerrato, che affiancano l’attività tecnica nella disciplina Gi. Un team affiatato, competente e motivato, che sta portando Zero19 a crescere costantemente sia in termini di risultati sportivi che di credibilità sul territorio.



Il torneo ha visto la partecipazione di numerose accademie provenienti da tutta Italia, rendendo ancora più significativo il piazzamento di Zero19, che ha saputo tenere testa a realtà consolidate e competitive. Le medaglie conquistate in diverse categorie sono il frutto di un lavoro costante, fatto di dedizione, spirito di gruppo e una visione tecnica all’avanguardia.



Un plauso speciale va al maestro Alessandro Bottaro, punto di riferimento non solo per la preparazione degli atleti, ma anche per i valori di rispetto, disciplina e crescita personale che trasmette ogni giorno sul tatami.



Complimenti a tutto il team Zero19: un risultato che conferma il club tra le realtà più dinamiche e promettenti del panorama nazionale del Brazilian Jiu Jitsu.