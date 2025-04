Calcio, Torneo delle Regioni. Il punto di Ugo Maggi sulla Rappresentativa Femminile: "Peccato d'inesperienza, ma abbiamo ben seminato per il futuro" (VIDEO)

La Liguria nel corso dell'ultima decade è sempre stata un punto di riferimento al Torneo delle Regioni.

Nelle ultime due edizioni c'è stato qualche inciampo in più, ma i motivi li ha descritti con puntualità mister Ugo Maggi, storica guida della Rappresentativa Femminile.

E' infatti in atto un profondo rinnovamento tra le fila liguri, motivo per cui un pizzico d'inesperienza in più ha pesato soprattutto nella gara d'esordio contro la Puglia. Le fondamenta sono però state gettate, in attesa di raccogliere i frutti nel prossimo futuro.