Nuoto Artistico. Successi e prime volte per il Doria Nuoto Loano ai Campionati Regionali

Domenica 13 aprile il Doria Nuoto Loano settore Nuoto Artistico ha partecipato ai Campionati Regionali Propaganda FIN a Genova (Sciorba).

Esordienti A , B , Giovanissime e baby sincro le categorie interessate che hanno affrontato la competizione portando a casa diverse medaglie.

Un bel primo posto per le Baby seguite da Fabiana Velizzone alle loro prime esperienze di gara che si sono comportate benissimo.

Le Giovanissime seguite da Samantha Narice e Beatrice Bonifacini si sono distinte con un argento nel singolo di Lavinia Tosetti, un oro per il trio ( Cesio, Perri,Viglizzo) e un altro argento per la squadra.

Notevole il secondo posto per l'esordio come singolista di Giovanni Grillo che ha dato esempio di forza e volontà emozionando tutti.

Sul podio anche come duo misto insieme a Valentina Bianchi.

Le esordienti B seguite da Rossella Guaraldi e la nostra Elena Razzaio si sono esibite nel singolo (Gea Piromalli ) e nel doppio con Sofia Aschieri e Virginia Parodi .

Infine la categoria esordienti A seguite dalla responsabile del settore Rossella, ha portato a casa un bell'argento con un altro esordio, il doppio di Maddalena Attolini e Giada Roccatagliata.

Purtroppo alcuni errori tecnici nel singolo( Maria Laura Grappiolo) e nella squadra hanno giocato a sfavore della società loanese.

Bilancio e confronto comunque positivo per le "piccole" nuotatrici artistiche che con orgoglio portano sempre in alto i colori della società.

Il prossimo appuntamento per queste categorie sarà un evento di grande rilievo: la manifestazione nazionale, in programma il 13-14-15 giugno proprio a Loano, sede della nostra società ligure Doria Nuoto 2000. Una competizione importante che vedrà la partecipazione di numerose società provenienti da tutta Italia, trasformando la nostra città in un vivace punto di incontro per il nuoto artistico giovanile.