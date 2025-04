Tenere testa a una formazione più esperta e fisicamente strutturata come la Sammargheritese non era affatto semplice per il Ceriale che, fino al 93', aveva di fatto la Coppa Promozione tra le proprie mani.

Il gol di Genduso al 45' è stato pareggiato in pieno recupero, poco prima delle rete annullata per fallo di mano a Secco, sessanta secondi più tardi.

Un episodio su cui ha recriminato mister Mambrin nel post partita, sottolineando al contempo la grande prestazione messa in campo dai biancoblu.