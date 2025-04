Pallapugno. Il punto sui campionati, rinviate le gare di lunedì dopo la morte di Papa Francesco

La Federazione italiana pallapugno, accogliendo l'invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata di oggi (lunedì 21 aprile), ha rinviato a date da definire le tre partite in programma nel pomeriggio:



Serie A Banca d’Alba - Terza giornata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Pieve di Teco

Serie B - Terza giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese

Serie C1 - Terza giornata

Gottasecca-Imperiese



Malagò, inoltre, invita le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana per piangere la morte di Papa Francesco e onorarne la memoria.