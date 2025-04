Giudice Sportivo, Serie D. Tutte le sanzioni, Varese - Cairese senza Romero, Bonaccorsi, Castiglia e Soknha

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 17/ 4/2025

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 IMPERIA CALCIO SRL

Per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) (R CdC)



DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 6/2025

BELLO CLAUDIO (CHIERI)

Allontanato per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'Ufficiale di gara e gli rivolgeva gesto gravemente intimidatorio ponendogli il pugno al volto ed inoltre nell'uscire dal terreno di gioco rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Commissario di campo. Al termine della gara si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressione gravemente offensiva. Sanzione così determinata anche in considerazione della condotta descritta. (R A - R CdC )ù

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PASTORINO MATTEO (LIGORNA 1922)

Per essere uscito dall'area tecnica e aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. (R A - R AA)



CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMERO NICCOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito un calciatore avversario con un calcio alla gamba.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONACCORSI SAMUELE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Calciatore espulso per doppia ammonizione.



PICONE GIUSEPPE (VADO 1913 A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PETRACCA ALBERTO (CHIERI)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)

DI LERNIA MARCO (CHISOLA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONTENEGRO SIMONE (BORGARO NOBIS 1965)

CASTIGLIA LUCA (CAIRESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SOKHNA OMAR (CAIRESE)

COCIOBANU MATTEO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SERRA NICOLA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DELLEPIANE LUCA (LIGORNA 1922)

CANNISTRA PAOLO (NOVAROMENTIN SRL)

DI CESARE FACUNDO ARIEL (SALUZZO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAUTASSI MATTEO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GARCIA MAGNELLI MATEO (ASTI)

VALENTI DIEGO (ASTI)

SACCO SIMONE (CHIERI)

DE SIMONE LUIGI (IMPERIA CALCIO SRL)

VITA DIEGO (VADO 1913 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

FISSORE MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)