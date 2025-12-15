Volley, Serie D femminile. Carcare in scioltezza su Imperia, è 3-0 biancorosso (FOTOGALLERY)

Le giovanissime biancorosse si sono regalate altri tre punti in vista dell'imminente Natale. L'incontro con l'Imperia è stata una pura formalità, ma le ragazze di casa lo hanno affrontato con la giusta concentrazione e determinazione, senza i proverbiali cali di tensione che spesso hanno caratterizzato questa prima parte di campionato. Come detto il divario fra le due formazioni è apparso netto a dispetto dei soli tre punti di differenza che li separavano prima del match.

Le biancorosse per una volta rilassate e sorridenti in campo, hanno disputato un'ottima partita, tecnicamente e tatticamente ben disposte in campo non sono mai andate in difficoltà. Ficcanti in battuta, con numerosi ace, tante palle messe giù dalle bande, dagli opposti, ancora qualche problema dal centro. Il coach Fazio, coadiuvato dalla Giordani, ha fatto scendere in campo l'intera rosa a disposizione, riuscendo a dare spazio a quelle ragazze che giocano di meno. Per la cronaca i set si sono conclusi a 14 il primo e secondo e a 12 il terzo. Una ventata di ottimismo per il prosieguo del torneo, che prevede ancora un turno prima della meritata e lunga pausa natalizia.