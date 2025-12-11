 / Volley

Spotorno, annullato l'incontro con Mauro Berruto per sopraggiunti motivi personali dell’autore

Era previsto sabato 13 dicembre nella rassegna "Bibliotè"

Il Comune di Spotorno informa che l’incontro con Mauro Berruto dedicato al libro “Lo sport al potere”, programmato per sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Convegni Palace, è annullato a causa di sopravvenuti motivi personali dell’autore.

L’Amministrazione esprime rammarico per il cambio di programma e ringrazia tutte le persone che avevano manifestato interesse o effettuato la prenotazione per l’evento.

Non appena sarà possibile fissare una nuova data, verrà data tempestiva comunicazione attraverso i canali ufficiali del Comune di Spotorno e del Bibliotè.

