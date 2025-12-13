 / Volley

13 dicembre 2025

Volley, amici ma avversari per una sera: ad Albisola in Serie B è tempo di derby finalese tra ceramisti e Sant'Anna

In campo coi locali il centrale Alessandro Scalia, dall'altra parte della rete l'opposto Mattia Pievani: entrambi ex compagni nel Volley Team Finale

Sarà una sfida dal sapore speciale quella in programma questa sera, sabato 13 dicembre, alle ore 21 al PalaBesio di Albisola, dove l’Albisola Pallavolo ospiterà i torinesi della Sant’Anna Tomcar per la decima giornata del campionato maschile di Serie B.

In palio ci sono punti pesanti per la parte bassa della classifica, coi ceramisti avanti a quota 12 e i piemontesi subito dietro a 9, ma anche una storia tutta ligure, in particolare finalese, che rende il match ancora più intrigante.

I riflettori saranno puntati su un duello che profuma molto di pallavolo locale e di un passato condiviso. E' quello tra Alessandro Scalia e Mattia Pievani, entrambi finalesi ed ex compagni di squadra ai tempi del Volley Team Finale. I due si ritroveranno ora uno di fronte all’altro da avversari, dopo aver condiviso la stessa maglia fino alla stagione 2021, quando erano tra i protagonisti del sodalizio finalese nel quale sono cresciuti fin da bambini.

Scalia, centrale, è tornato in Liguria quest’anno dopo tre stagioni in Toscana con il Colle Volley di Colle Val d’Elsa. Un’esperienza che lo ha fatto maturare fino al salto in un Serie B dove ora ritroverà Pievani, reduce da un’annata intensa ad Acqui Terme culminata con la finale playoff poi persa di Serie A3.

E così una partita già significativa sul piano sportivo, per il verdetto che potrà modificare la classifica delle due compagini, si arricchisce di un elemento emotivo  da amarcord.

Mattia Pastorino

