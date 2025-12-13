Volley, amici ma avversari per una sera: ad Albisola in Serie B è tempo di derby finalese tra ceramisti e Sant'Anna

Sarà una sfida dal sapore speciale quella in programma questa sera, sabato 13 dicembre, alle ore 21 al PalaBesio di Albisola, dove l’Albisola Pallavolo ospiterà i torinesi della Sant’Anna Tomcar per la decima giornata del campionato maschile di Serie B.

In palio ci sono punti pesanti per la parte bassa della classifica, coi ceramisti avanti a quota 12 e i piemontesi subito dietro a 9, ma anche una storia tutta ligure, in particolare finalese, che rende il match ancora più intrigante.

I riflettori saranno puntati su un duello che profuma molto di pallavolo locale e di un passato condiviso. E' quello tra Alessandro Scalia e Mattia Pievani, entrambi finalesi ed ex compagni di squadra ai tempi del Volley Team Finale. I due si ritroveranno ora uno di fronte all’altro da avversari, dopo aver condiviso la stessa maglia fino alla stagione 2021, quando erano tra i protagonisti del sodalizio finalese nel quale sono cresciuti fin da bambini.

Scalia, centrale, è tornato in Liguria quest’anno dopo tre stagioni in Toscana con il Colle Volley di Colle Val d’Elsa. Un’esperienza che lo ha fatto maturare fino al salto in un Serie B dove ora ritroverà Pievani, reduce da un’annata intensa ad Acqui Terme culminata con la finale playoff poi persa di Serie A3.

E così una partita già significativa sul piano sportivo, per il verdetto che potrà modificare la classifica delle due compagini, si arricchisce di un elemento emotivo da amarcord.