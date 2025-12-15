Vivi l’esperienza sportiva di “House of Volley NEXTGEN”: aperta la ricerca di volontari e partner

Procede a ritmo serrato l’organizzazione del 1° Torneo House of Volley NEXTGEN, che vedrà coinvolte 40 squadre giovanili di pallavolo femminile, provenienti dal Nord d’Italia e dall’estero.

L’evento, che si svolgerà nei giorni di Carnevale (lunedì 16 e martedì 17 febbraio), interesserà dieci impianti sportivi del territorio, grazie alla preziosa collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Centallo, Chiusa Pesio, Morozzo e Peveragno.

Circa 500 giovani promesse del volley scenderanno in campo per una due giorni di sano agonismo, amicizia e divertimento.

A gestire la manifestazione il Comitato Organizzatore di Granda Volley Academy, che da mesi lavora per creare sinergie con partner d’eccezione, per rendere il Torneo davvero speciale!

Il gioco di squadra è fondamentale in queste occasioni “da grandi numeri”. Proprio per questo, desideriamo invitare chi ha la passione per la pallavolo e per lo sport in generale, a partecipare come volontario alla prima edizione del “Torneo House of Volley NEXTGEN”.

Sarà un’esperienza unica, dove potrai respirare l’ambiente sportivo a 360 gradi, conoscere altre persone entusiaste di trascorrere due giorni insieme e potrai essere protagonista di un evento internazionale.

Cosa puoi fare? Non ti preoccupare!

Le cose da fare sono molte e differenti, quindi le tue capacità potranno essere impegnate nella mansione che ti è più consona. Anche il tempo che vorrai dedicare al nostro progetto sarà quello che tu riterrai opportuno: l’obiettivo è quello di creare un team, che collabora divertendosi!

Clicca qui ed entra a far parte della nostra squadra: https://forms.gle/dM6SieDuZVf59pda8

Per maggiori info: tornei@houseofvolley.eu

House of Volley NEXTGEN è inoltre un’ottima occasione per presentare i propri prodotti e servizi, nonché proporre attività commerciali ad un pubblico numeroso ed attento che animerà Cuneo ed i comuni limitrofi.

Chiedi informazioni a tornei@houseofvolley.eu per aderire al progetto!