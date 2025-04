Calcio, Promozione. Il Millesimo è pronto a sigillare il salto in Eccellenza. Intrigo spareggi in Pontelungo - Bragno e Carcarese - Finale

Un punto e poi arriverà la meritata festa per il Millesimo.

Manca infatti l’ultimo passo ai valbormidesi per concludere una cavalcata trionfale, che, nell’arco di appena dodici mesi, potrebbe proiettare la squadra di Macchia dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Tutto passa dai novanta minuti del Faraggiana contro l’Albissole, al probabile passo d'addio con mister Sarpero.

Il resto del programma si concentra sostanzialmente sugli spareggi.

Incrocio interessante in quest’ottica all’Annibale Riva tra il Pontelungo e il New Bragno: gli ingauni devono provare a rimanere in scia della Sestrese, mentre i bianconeri di Ferraro saranno alla ricerca del punto esclamativo per la salvezza.

Una cornice simile per Carcarese - Finale, pur essendo i biancorossi già qualificati ai playoff, mentre il team di Delfino dovrà provare a ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playout.

Penultima gara stagionale per il Legino ospite del Little James, mentre il Ceriale saluterà il Merlo sfidando il San Cipriano.