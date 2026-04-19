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Calcio | 19 aprile 2026, 10:12

Calcio | Prima Categoria B. La Virtus Don Bosco vuole rovinare la festa all'Olimpic, turni interni per Veloce e Speranza

Calcio | Prima Categoria B. La Virtus Don Bosco vuole rovinare la festa all'Olimpic, turni interni per Veloce e Speranza

Dopo gli anticipi del sabato, il pomeriggio sarà quasi interamente dedicato alle formazioni savonesi.

Alla Virtus Don Bosco servirà un’impresa per fermare l’Olimpic, a caccia degli ultimi tre punti necessari per il salto matematico in Promozione. La Veloce, invece, contro l’Audace Campomorone punta a cancellare definitivamente le ultime incertezze legate alla salvezza, lo stesso obiettivo dello Speranza, che però dovrà fare i conti con le qualità della Campese.

A completare il programma delle 15:00, la sfida tra Sciarbo & Cogo e Pegliese.

redazione

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