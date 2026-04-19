Calcio | Eccellenza. Riapre l'Ellena per il derby tra Loano e Pietra, la Carcarese punta il Bogliasco per celebrare la salvezza

A 180 minuti dal termine, restano soltanto da definire le griglie playoff e playout nel massimo campionato ligure.

La regola dei sette punti, come sempre, può rivestire un ruolo fondamentale. Il Pietra Ligure con sette punti di vantaggio sul Rivasamba è ad oggi virtualmente in finale regionale.

Tutto però potrebbe cambiare, soprattutto perchè nel pomeriggio di disputerà il derby contro la San Francesco Loano. I rossoblu sono concentrati sulla rincorsa salvezza, ma potranno comunque concedersi qualche istante di festa prima del fischio d’inizio, tornando a giocare all’Ellena: conclusi i lavori per il nuovo sintetico, il “derby delle palme” si disputerà nuovamente tra le mura amiche.

Cerca il sigillo finale per la salvezza la Carcarese: una vittoria contro il Bogliasco potrebbe consegnare la salvezza matematica alla squadra di Girgenti, mentre al Viglino di Millesimo sarà il giorno della festa. Alla capolista sarà consegnata la coppa per la vittoria del campionato, un evento che sarà festeggiato a dovere dentro e fuori dal campo.



Tutte le partite si disputeranno alle 15:00.

