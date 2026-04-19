Calcio | Serie D. Vado al primo match point, ma la Cairese non può regalare nulla. Celle Varazze a Saluzzo per proseguire il filotto

Sono passati 78 anni dall’ultima apparizione del Vado in Serie C.

Un’attesa lunghissima, quasi secolare, che potrebbe interrompersi già questo pomeriggio, riportando la squadra del presidente Tarabotto nel calcio professionistico.

La combinazione necessaria per la promozione matematica dei rossoblù non è proibitiva, ma resta comunque tutt’altro che semplice. Innanzitutto, i ragazzi di Sesia (in tribuna per squalifica) dovranno superare al Chittolina una Cairese a caccia di punti dopo l’inaspettato passo falso della scorsa settimana contro il Club Milano. Allo stesso tempo, servirà una sconfitta del Ligorna tra le mura amiche di fronte alla Biellese. In caso contrario tutto verrebbe rimandato alla trasferta con la Novaromentin.

In casa Vado non si prevedono particolari novità di formazione: l’unico dubbio riguarda Pisanu.

Qualche incertezza anche nella mediana della Cairese, dove resta da valutare il recupero di Gulli. Problemi invece in difesa per Floris, costretto a rinunciare a Giorcelli e Boveri causa squalifica.

Chi sta attraversando il momento migliore è il Celle Varazze di Boschetto: le civette saranno impegnate sul campo del Saluzzo con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e continuare a inseguire la salvezza diretta.

