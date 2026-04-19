Calcio | Seconda Categoria | Girone A all'ultima danza, Nolese vicina al traguardo promozione

GIRONE A

Con i verdetti già emessi in vetta e in coda, restano solo da definire le restanti posizioni di classifica.

Il programma dell'ultima giornata sarà frastagliato su tutta la domenica.

Apriranno al mattino Riva Ligure - Albingaunia Under 21, a seguire Oneglia Under 21 - Real Santo Stefano e Sanremo 2000 - San Bartolomeo Cervo.



GIRONE B

Tutti in campo alle 18:00 per garantire la contemporaneità.

La Nolese guadagnando un punto sul Sassello avrebbe le chiavi della promozione in Prima Categoria in mano.

Su un risultato utile del Murialdo puntano le inseguitrici playoff. Attenzione però al confronto diretto tra Pallare e Priamar e Spotornese - Bardineto.

Ultima turno interno per la Rocchettese contro il Plodio.



