Calcio | Promozione. Praese a riposo, Albissole e Savona puntano ad approfittarne

Con la Praese ferma ai box, Albissole e Savona hanno l’occasione di dare una svolta concreta alla propria classifica.
I ceramisti, in caso di successo al Riva contro il Pontelungo, si assicurerebbero il match point promozione da giocarsi poi domenica prossima al Faraggiana con il Serra Riccò. Il Savona, invece, sarà di scena a Noli contro il Finale: una vittoria permetterebbe ai biancoblù di avvicinare sensibilmente la qualificazione matematica ai playoff.
Playoff ormai fuori portata per il Legino, che cercherà comunque un risultato di prestigio contro la Sestrese.
Sfida delicata in chiave salvezza per il Ceriale, chiamato a non sbagliare contro il Masone, mentre la Baia Alassio sarà impegnata in trasferta sul campo della Superba.