Tra una settimana scatta la 26a edizione del Rally delle Palme: tutti al lavoro per la gara di Bordighera

Manca esattamente una settimana al momento in cui i concorrenti inizieranno a convergere su Bordighera per affrontare le verifiche sportive e tecniche del 26° Rally delle Palme, che inizieranno nella stessa serata del 9 maggio.

I lavori per fare della XXVI edizione del rally del Ponente Ligure una gara di successo, sono iniziati da tempo e non riguardano solo i concorrenti e i loro meccanici. “Lo scorso anno abbiamo analizzato le presenze direttamente correlate all’evento portate dal rally nel comune di Bordighera” dice Sergio Maiga, presidente di ACI Ponente Ligure, l’Ente che organizza la gara. “Ci siamo soffermati solo sul flusso turistico derivato dalla presenza dei concorrenti perché, non essendoci biglietti di ingresso per assistere alla gara sulle prove speciali o in parco assistenza, riordino partenza e arrivo, non sono monitorabili quelle di spettatori e appassionati, che pure sono state numericamente rilevanti”.

Alla scorsa edizione del Rally delle Palme, 21-22 dicembre 2024, parteciparono equipaggi dalla provincia di Imperia, dalle altre province liguri e quasi la metà da fuori regione. Per prudente convenzione si ritiene che ogni equipaggio abbia al seguito otto persone oltre al pilota e navigatore (meccanici, familiari come mogli/mariti e figli) il che porta ad avere una presenza alberghiera per i 56 equipaggi provenienti da fuori provincia di circa 450 persone per tre notti nelle giornate della gara. Bisogna inoltre considerare che nell’imminente fine settimana (3-4 maggio) a Bordighera verrà distribuito ai concorrenti il road book, il volume che illustra nei dettagli il percorso di gara di cui gli equipaggi potranno fare conoscenza (dopo averlo già visionato tramite i filmati pubblicati sul sito della gara all’indirizzo https://www.rallydellepalme.it/video-prove-speciali/ ), visionando direttamente il percorso con le ricognizioni che potranno effettuare sabato 3 e venerdì 8 maggio, rispettando in modo ferreo le regole del Codice della Strada e della prudenza.

“Come si diceva non è possibile conteggiare gli spettatori che sicuramente saranno presenti sulle strade delle tre prove speciali del rally, sia nella serata di sabato 10 che nella giornata di domenica 11 aprile, che certamente vorranno fare conoscenza con l’enogastronomia della nostra terra” sottolinea ancora Sergio Maiga.

Nel fine settimana del 10-11 maggio convergerà in zona anche il personale di servizio: commissari di percorso, addetti alla sicurezza come medici (uno per prova speciale e un responsabile in Direzione Gara) addetti ai carri attrezzi e personale delle ambulanze e dei mezzi di soccorso (reperiti però in zona) addetti alla decarcerazione, per un totale di altre ottanta persona circa che si fermeranno a Bordighera e dintorni un paio di notte; oltre a giornalisti e addetti stampa e infine il personale della Direzione Gara (ubicata al Palazzo del Parco di Bordighera) 25 persone che si tratterranno per tre giorni.

Il XXVI° Rally delle Palme ha avviato da tempo i motori, anche se non ancora quelli delle macchine da gara; sicuramente è partita la macchina degli albergatori, ristoratori, dei titolari di bar e B&B che si preparano a ricevere i partecipanti (a vario titolo) alla gara; nel frattempo nella sede di Imperia di ACI Ponente Ligure lo staff organizzativo della gara lavora da un paio di mesi, accelerando giorno dopo giorno, alla perfetta realizzazione della gara, mentre nelle officine dei preparatori delle vetture i meccanici sono impegnati negli ultimi affinamenti prima di consegnarle sabato 10 maggio nelle mani dei concorrenti.

“Il Rally delle Palme sarà anche l’occasione per molte persone provenienti da altre regioni, di conoscere a fondo il nostro territorio e magari tornarci in momenti senza la frenesia del rally” conclude Sergio Maiga. Insomma, terminati i lavori, si potrà pensare di approfittare con minor frenesia delle offerte turistiche dell’estremo Ponente Ligure.

Gli appuntamenti della 26esima edizione del Rally delle Palme

Bordighera, venerdì 2 maggio ore 24.00 – chiusura iscrizioni

Bordighera, venerdì 9 maggio ore 19.00/21.00 e sabato 10 maggio ore 8.30/13.30 – verifiche sportive

Bordighera, venerdì 9 maggio ore 19.30/21.30 e sabato 10 maggio ore 9.00/14.00 – verifiche tecniche

San Romolo, sabato 10 maggio ore 10.30/14.00 – Shake Down (km, 2,99)

Bordighera, sabato 20 maggio ore 17.00 – Cerimonia di partenza (Corso Italia)

Bordighera, domenica 11 maggio ore 17.06 – Cerimonia di arrivo e premiazione sul palco (Corso Italia)

Il 26° Rally delle Palme è valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2; Michelin Trofeo Italia-Regional; Trofeo Pirelli Accademia CRZ e R-Italian Trophy. Il sito di riferimento della gara è: www.rallydellepalme.it

Lo scorso anno andò così: 1) Federico Gangi-Fabrizia Pons (Škoda Fabia R5) in 41’42”4; 2) Sandro Sottile-Marco Nari (Skoda Fabia evo Rally2) a 1”7; 3. Fabio Federici-Erika Badinelli (Škoda Fabia evo Rally2) a 27”8.