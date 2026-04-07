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Motori | 07 aprile 2026, 08:30

Motori. Ritorno in grande stile per Manuel De Micheli, il pilota carcarese brilla al Rally Grappolo Storico

Motori. Ritorno in grande stile per Manuel De Micheli, il pilota carcarese brilla al Rally Grappolo Storico

Dopo oltre un anno e mezzo lontano dalle competizioni, il ritorno di Manuel De Micheli è di quelli che non passano inosservati: vittoria di classe, primo posto tra le due ruote motrici e sesta posizione assoluta in mezzo a vetture ben più performanti per il pilota carcarese della scuderia Promotor, autore di una prestazione superlativa al Rally Grappolo Storico.

 “Dopo oltre un anno e mezzo che non correvo non potevo chiedere di meglio – racconta De Micheli – perché la vettura è andata benissimo, mi ha dato grande fiducia e nei tratti veloci e in discesa abbiamo messo un po’ di coraggio in più.” 

“Sono felicissimo! Con la nostra piccola Opel Corsa GSI 1600 abbiamo vinto la classe, il due ruote motrici e ci siamo messi in mezzo a macchine come Porsche, BMW, Subaru e Lancia Delta Integrale. Una soddisfazione enorme, frutto di un grande lavoro di squadra della Clacson Motorsport, ma un ringraziamento sincero va soprattutto al mio navigatore Daniele Michi, eccezionale e una vera certezza per me.” 

De Micheli ha inoltre voluto ringraziare la scuderia Promotor, in primis il presidente Dario Bigazzi, sempre al suo fianco, e tutti gli sponsor che gli permettono di essere al via delle gare. Infine, una dedica speciale che rende ancora più significativo questo risultato: “Dedico la vittoria alla mia famiglia ed a Gil Calleri, un caro amico scomparso e spero di riuscire a essere al via di altre gare nel campionato 2026 e dando continuità a questo bel risultato.

cs

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