Motori. Ritorno in grande stile per Manuel De Micheli, il pilota carcarese brilla al Rally Grappolo Storico

Dopo oltre un anno e mezzo lontano dalle competizioni, il ritorno di Manuel De Micheli è di quelli che non passano inosservati: vittoria di classe, primo posto tra le due ruote motrici e sesta posizione assoluta in mezzo a vetture ben più performanti per il pilota carcarese della scuderia Promotor, autore di una prestazione superlativa al Rally Grappolo Storico.

“Dopo oltre un anno e mezzo che non correvo non potevo chiedere di meglio – racconta De Micheli – perché la vettura è andata benissimo, mi ha dato grande fiducia e nei tratti veloci e in discesa abbiamo messo un po’ di coraggio in più.”

“Sono felicissimo! Con la nostra piccola Opel Corsa GSI 1600 abbiamo vinto la classe, il due ruote motrici e ci siamo messi in mezzo a macchine come Porsche, BMW, Subaru e Lancia Delta Integrale. Una soddisfazione enorme, frutto di un grande lavoro di squadra della Clacson Motorsport, ma un ringraziamento sincero va soprattutto al mio navigatore Daniele Michi, eccezionale e una vera certezza per me.”

De Micheli ha inoltre voluto ringraziare la scuderia Promotor, in primis il presidente Dario Bigazzi, sempre al suo fianco, e tutti gli sponsor che gli permettono di essere al via delle gare. Infine, una dedica speciale che rende ancora più significativo questo risultato: “Dedico la vittoria alla mia famiglia ed a Gil Calleri, un caro amico scomparso e spero di riuscire a essere al via di altre gare nel campionato 2026 e dando continuità a questo bel risultato.