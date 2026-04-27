Motori | Fuoringiro Savona a tutto gas: Barbara Bonifacino sul podio, buone risposte dal trial

Il Motoclub Fuoringiro Savona è stato impegnato ieri, domenica 26 aprile, tra motocross e trial.

Nella terza gara del Campionato Nord-Ovest Motornext, disputato a Bellinzago, arriva un importante podio nella categoria femminile grazie a Barbara Bonifacino, che chiude al 2° posto al termine di una gara consistente. Nella stessa classe, Francesca Versaci conclude in 5° posizione, proseguendo il suo percorso di crescita e acquisendo ulteriore esperienza gara dopo gara.

Per quanto riguarda il Trial, a Santo Stefano d’Aveto si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Ligure. Federico Delfino ha ottenuto il 4° posto nella categoria TR4, centrando un buon risultato come inzio di stagione e raccogliendo indicazioni positive in vista dei prossimi appuntamenti.

Il team è ora proiettato verso il prossimo impegno, che lo porterà ad Anghiari il 10 maggio per la seconda tappa del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior. In questa occasione, Aurora Pittaluga sarà chiamata a difendere il 2° posto conquistato a Carsoli, mentre la squadra femminile composta insieme ad Athena Magliolo punterà a confermare la leadership nella classifica a squadre.