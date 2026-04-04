Motori | Esordio non semplice per Federico Gangi al Rally Il Ciocco

Durante lo scorso fine settimana è andato in scena il primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, che ospitava al suo interno anche la prima tappa del Trofeo Lancia.

La cornice era quella delle strade garfagnine, teatro del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, le quali si sono dimostrate come al solito molto insidiose e selettive. Una tappa, che ha visto al via tra gli altri il pilota classe 2002, Federico Gangi, accompagnato alle note da Federico Capilli, per l’occasione sulla Lancia Ypsilon Rally4 HF con i colori Gima Autosport.

Un appuntamento che i portacolori ALMA Racing desiderano analizzare a freddo, dopo il raggiungimento della nona posizione di trofeo, nonché la terza tra le file degli Junior: “Archiviamo questa gara difficile per noi. Sapevamo di non essere all’altezza dei primi della classe, almeno per questa prima occasione; tuttavia, pensavamo di riuscire a fare meglio. Sicuramente le rotture che abbiamo accusato ai semiassi non ci hanno agevolato in questa rincorsa”, esordiscono Gangi e Capilli.

Una prestazione costellata da diverse difficoltà, che porta a guardare con determinazione verso gli impegni futuri, nella speranza di ritrovare quella costanza di risultati che ha sempre contraddistinto il giovane pilota ligure. Ed il pensiero in chiusura di intervento è proprio riferito a quello: “Cercheremo di arrivare al prossimo impegno, ovvero al Rally Due Valli, più preparati. Perlomeno con una concentrazione ed una mentalità diversa, che in questa tipologia di gare e campionati, fanno davvero una grande differenza. Abbiamo due mesi davanti a noi per preparare al meglio quell’appuntamento. Conosciamo il livello ed il passo gara dei nostri avversari, ma ci proveremo ad avvicinarci. In ultimo ma non per ordine di importanza, ringrazio comunque il team, gli amici e la mia fidanzata, che mi hanno assecondato in questo week-end difficile”.