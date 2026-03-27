Motori | Alassio si accende nel week end con il Campionato Italiano Motorally - Memorial Simone Rossi

In arrivo ad Alassio, sabato 28 e domenica 29 marzo, la 1ª e la 2ª prova del Campionato Italiano Motorally – Memorial Simone Rossi, organizzato dal Moto Club Alassio con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune.

L’evento, curato da un sodalizio esperto guidato dal presidente e tracciatore Mimmo Giancone, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, forte di una consolidata esperienza organizzativa che include anche importanti competizioni come il CIRTT 2022. Il cuore logistico della manifestazione sarà il Porto Luca Ferrari, dove verrà allestito il paddock, esteso anche alle aree limitrofe, mentre le partenze dei piloti sono previste sabato da Largo Fiamme Gialle d'Italia e domenica da Piazza Partigiani.

Il percorso di gara si svilupperà dalla costa verso l’entroterra, offrendo un tracciato altamente spettacolare e variegato, con tratti veloci e panoramici alternati a settori più tecnici e impegnativi, tipici delle strade di montagna. La possibile presenza di neve alle quote più elevate ha portato l’organizzazione a prevedere percorsi alternativi, così da garantire il regolare svolgimento della competizione in piena sicurezza.

Tra i momenti più attesi spicca la prova cronometrata sulla spiaggia, che darà vita ad una suggestiva sfida di velocità nel tratto compreso tra il Porto Luca Ferrari e il Torrione, lungo la Passeggiata Cadorna.

"Siamo entusiasti – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - di accogliere ad Alassio questa splendida manifestazione capace di unire sport, adrenalina e valorizzazione del territorio in uno scenario unico che spazia dal mare all'entroterra. Grazie agli organizzatori e a tutti coloro che si stanno impegnando per l'ottima riuscita dell'iniziativa”.

In vista della manifestazione, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità e alla sosta. A partire da venerdì 27 marzo dalle ore 16 sarà in vigore il divieto di sosta in passeggiata Cadorna, via Ippolito Gallo e piazza Stalla. Nella giornata di sabato 28 marzo, dalle ore 18, il divieto di sosta interesserà anche le aree dedicate a motocicli e ciclomotori in piazza Partigiani. Le partenze della gara sono previste dalle ore 8: nella giornata di sabato da Largo Fiamme Gialle d'Italia (zona ex Adelasia di Passeggiata Cadorna) e nella giornata di domenica da Piazza Partigiani. In entrambe le giornate è previsto un passaggio sulle spiagge della zona di levante, mentre la circolazione stradale non subirà modifiche, poiché nei tratti cittadini di Alassio le moto seguiranno le prescrizioni del Codice della Strada.