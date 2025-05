Beach Volley: varato il campionato per società maschile e femminile, prevista anche la Coppa 2x2

Il comitato Liguria Ponente ha varato, nell'ultimo consiglio, l'indizione del primo campionato per società di beach volley under 19 maschile ed under 18 femminile. Oltre al primo campionato è stato previsto quello giovanile under 16 sia maschile che femminile e la prima coppa open 2x2 maschile e femminile.

Il consiglio, presieduto dal presidente Ciccio Clemente, ha approvato la formula presentata dal referente beach Beppe Privitera, su proposta dell'associazione Futurebeach Volley Spotorno di Simone Simoncelli. Oltre al campionato per società è stato indetto il campionato giovanile under 16 maschile e femminile con la formula del beach volley e la prima coppa comitato ponente per gli open 2x2 maschili e femminili, con la regola che i giocatori devono appartenere a sodalizi del comitato.

E’ un’importante novità ed il comitato è tra i pochi in Italia che ampliano l'offerta di campionati anche in estate, oltre ai tornei o tappe nazionali. Inoltre, sia per il giovanile che per l’open sono previsti premi per le società e per i tornei. Le tappe del campionato giovanile per società saranno a Sanremo, Savona ed Albissola mentre quella open maschile a San Lorenzo al Mare.