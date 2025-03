Calcio. Il Celle Varazze non si scompone e ribalta il Molassana nella ripresa, Pisano: "Arrivano i 15 giorni più importanti della stagione"

E' un Celle Varazze sempre più granitico nelle proprie convinzioni. Anche in casa del Molassana i biancoblu non si sono scomposti nel corso della gara, ribaltando nella ripresa la rete iniziale dei genovesi realizzata da Venturelli.

Akkari, Battaglia e Sgambelluri hanno posto la loro firma nel 3-1 delle civette, arrivate alla nona vittoria consecutiva.

"Ero tranquillo alla fine del primo tempo - ha raccontato mister Pisano nel post gara - la squadra aveva disputato infatti una buona prestazione contro un Molassana molto bravo a chiudersi al limite della propria area.

Siamo andati sotto con l'errore in uscita di Silvestri, ma Marco è stato bravo a voltare subito pagina, disputando novanta minuti sui suoi livelli.

Una piccola sbavatura che non ha intaccato il morale della squadra.

Ora iniziano i quindici giorni più importanti della stagione, dopo 18 partite in cui abbiamo collezionato 16 vittorie, affronteremo Arenzano, Pietra Ligure e Loano. La squadra è in linea, chi gioca lo fa bene e chi va in panchina lo accetta con grande serenità: in questo momento solo noi possiamo essere gli avversari di noi stessi".





MOLASSANA 1 - 3 CELLE VARAZZE

Reti:

16' Venturelli, 55' Akkari, 66' Battaglia, 90' Sgambelluri



Molassana:

Longato, Friuli, Avanzino (85' Calcagno), Pittaluga Ale. (67' Rapetti), Erroi (88' Basso), Ventura, Portaccio, Lipani, Severi S. (75' Fabbrucci), Scarantino, Venturelli (63' Traverso).

A disposizione: Basso, Fabbrucci, Traverso, Rapetti, Calcagno.

Allenatore: Lanzarone



Celle Varazze:

Mitu, Calcagno, Panepinto, Guida, Silvestri (87' Morando), Akkari, Battaglia (85' Righetti M.), Preti (82' Sassari), Ravoncoli (79' Zampano), Padovan, Botte (62' Sgambelluri).

A disposizione: Morando, Righetti M., Sassari, Zampano, Sgambelluri.

Allenatore: Pisano



Arbitro: Fabio Conti di Genova.