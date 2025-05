Nasce il Genoa Club Valbormida Genoana: festa inaugurale il 19 maggio a Carcare

Carcare si prepara a tingersi di rossoblù per un evento che segnerà un nuovo capitolo nella storia del tifo genoano in Val Bormida. Lunedì 19 maggio 2025, alle ore 21:00, presso il Pronci Pub di Carcare, si terrà infatti la festa inaugurale del Genoa Club Valbormida Genoana, una serata all’insegna della passione, dell’amicizia e dell’amore per il Grifone.

Durante l’incontro, verrà presentato ufficialmente il neonato club: saranno illustrati gli obiettivi, le attività in programma e le modalità per aderire, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per tutti i genoani della Val Bormida.

L’invito è aperto a tutti: amici, simpatizzanti e tifosi sono chiamati a partecipare, rigorosamente con la sciarpa rossoblù al collo. Un’occasione speciale per conoscersi, fare gruppo e rafforzare il legame con i colori del club più antico d'Italia.