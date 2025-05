Calcio, Finale. Ancora una salvezza per Delfino: "Dedicata al Finale e ad Aldo Iannotta. Il futuro? Parleremo con la società e valuterò" (VIDEO)

Poca voce, ma tanta soddisfazione e orgoglio per mister Delfino una volta certificata la salvezza del Finale.

I giallorossi hanno infatti vinto anche a Ventimiglia, blindando la permanenza in Promozione.

Il tecnico ha speso parole speciali per l'intero gruppo, riservando un attestato di stima per Nazarenko, e dedicando il successo nei playout a tutto il club, ma in modo particolare ad Aldo Iannotta.

Che questa sia l'occasione per partire da inizio stagione sulla panchina del Borel? Ancora è presto per dirlo.