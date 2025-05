Calcio. Notte da Serie A per la famiglia Scaglione: "L'esordio di Roberto arriverà al momento giusto, ora deve lavorare con ancor più impegno"

Il 17 maggio rimarrà per sempre una data impressa nel cuore della famiglia Scaglione.

L'esordio con la Prima Squadra del Genoa per Roberto non è arrivato, ma aver respirato per una sera l'atmosfera della Serie A è stato un premio tangibile per il grande lavoro portato avanti dal trequartista andorese durante l'intero percorso all'interno del vivaio rossoblu.

Uno sprone a tenere la testa bassa e a continuare a sudare, come ha ribadito papà Manuel.

"Sono un padre atipico - sorride l'ex giocatore dell' Alassio FC - paradossalmente sono contento che ieri sera Roby non sia entrato. Ci sarà il momento giusto per farlo: è giovane, il tempo gioca dalla sue parte ed è bello che attraverso il sacrificio possa continuare a coltivare i suoi sogni.

Da parte nostra non c'è delusione, se l'esordio dovesse arrivare tra un anno andrà bene lo stesso: l'importante è che sia la base di un percorso stabile e non di una semplice toccata e fuga.

Il calcio professionistico e ancor di più la Serie A, richiedono il giusto impatto fisico, e bisognerà lavorare tantissimo per essere pronti, Roberto è consapevole che, pur straordinario, quello di ieri è solo il primo piccolo passo.

Stamane mi tengo strette le emozioni del Ferraris, la maglia con il suo nome e il marchio della Serie A: per chi come il sottoscritto ha giocato nei dilettanti, tutto questo rappresenta un bellissimo sogno".