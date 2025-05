Calcio, Prima Categoria Titolo Regionale. Le doppiette di Rignanese e Piu valgono la finale per il Titolo al Savona, Baia Alassio superata 4-2 al "Devincenzi"

SAVONA - BAIA ALASSIO 4-2 (Rignanese 11', Rignanese 21', Piu 45', Hamati 86', Piu 88', Abate 90')

finisce senza recupero, Savona in finale per il Titolo Regionale. I biancoblu sfideranno il Santerenzina nell'ultimo atto

45' 4-2 segna la Baia, altruista Hamati che scarica per Abate che insacca a porta vuota

43' poker Savona con Piu, destro che termina la sua corsa all'angolino

42' esce Paltrinieri ed entra Abate nelle vespe

41' accorcia la Baia con Hamati, palla persa del Savona poi il destro a giro che non lascia scampo a Fois

36' esce Odasso nella Baia, entra Sufali

33' Incorvaia - Damonte, altro cambio del Savona

30' Fumagalli per Di Mari nella Baia

27' Apicella - Gaggero nel Savona

24' Tomao al posto di Gibilaro nella Baia. Abbassati notevolmente i ritmi in questa ripresa, Savona in gestione, qualche timido tentativo di riaprirla per la Baia

18' abbandona il campo anche Raja, entra Salis

14' esce Durante, in campo Fancellu

13' sfiora il poker Fossati, murato sul piu bello dopo una finta e la cavalcata di Piu sulla sinistra

9' occasione Baia con Hamati, respinge Fois

6' esce bomber Rignanese, spazio a Briano nel Savona. Avvio invece di tempo con due situazioni interessanti per i biancoblu, una con un cross di Damonte

17:07 ripartiti

un cambio nella Baia: esce Michero ed entra Damonte

SECONDO TEMPO

47' termina qua la prima frazione

46' ancora Savona, biancoblu dominanti in questa prima frazione, Carro Gainza ci prova ancora, respinge Pamoararo

ancora due minuti da giocare

45' TRIS SAVONA! Pasticcio della Baia in fase d'impostazione, palla persa e prima ci prova Carro Gainza ma viene murato, poi sfera a Piu che insacca

43' ammonito Odasso, numero di Durante sull'esterno

40' prova lo schema da corner il Savona, palla arretrata bassa per Damonte che va di prima, tiro alto ma non di moltissimo

37' ammonito anche Raja

34' ammonito Carro Gainza

25' ci prova Hamati dopo un bello scarico da parte del compagno, tiro sull'esterno della rete e forse con un tocco di Fois non ravvisato

21' RADDOPPIO SAVONA! Altro stacco perfetto di Rignanese, stavolta il cross arrivava dalla sinistra, probabilmente l'assist è di Piu

11' SAVONA AVANTI! Cross di Durante dalla destra e stacco vincente di bomber Rignanese in area. Premiato il buon avvio degli striscioni

9' altro tiro dal limite, stavolta di Piu, Pampararo c'è

8' primi squillo del Savona, Carro Gainza ci prova da fuori, respinge Pampararo, murato poi Piu da un difensore sulla ribattuta

16:04 partiti!

PRIMO TEMPO

Striscioni e vespe in campo per il Titolo Regionale, in palio c'è la finale per giocarsi un altro trofeo dopo i trionfi nei rispettivi campionati. In caso di parità, si procederà ai supplementari, e se saranno necessari, verranno eseguiti i tiri dal dischetto.

Formazioni

SAVONA: Fois, Durante, Damonte, Schirru, Garbini, Gaggero, Fossati, Carro Gainza, Rignanese, Raja, Giacomo Piu

A disposizione: Bova, Apicella, Fancellu, Incorvaia, Signori, Salis, Cherkez, Berruti, Briano

Allenatore: Cola

BAIA ALASSIO: Pampararo, Gibilaro, Odasso, Combi, Gasco, Aicardi, Hamati, Michero, Di Mari, Sacco, Paltrinieri

A disposizione: Tornago, Sufali, Negroni, El Harzli, Damonte, Abate, Cannizzaro, Fumagalli, Tomao

Allenatore: Sardo

Arbitro: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia) - Guglielmo Tameo (Albenga)