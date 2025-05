Tennistavolo. Bottino ricco per Toirano tra Chiavari e Bordighera

Sabato 10 e domenica 11 maggio si è disputato l’Open di Chiavari; sabato 17 e domenica 18 maggio, a Bordighera, sono andati in scena i Campionati Regionali Liguri.

La ASD Toirano ha risposto presente ad entrambi gli eventi, schierando 6 tesserati nel primo e 8 tesserati nel secondo, ottenendo buoni risultati.



Campionati Regionali Liguri – Bordighera

Partiamo dalla rassegna nel ponente che ha assegnato i titoli regionali.

Riccardo Besaggio è campione ligure Quinta Categoria!

Il classe 2005 del Toirano ha iniziato la giornata con una sconfitta, per poi vincere in maniera brillante i quattro incontri successivi, compresa la finale con l’avversario dal quale era stato inizialmente battuto.

Primo posto per Riccardo

Terzo posto per Roberto Pesce, bravo a vincere tutti e tre gli incontri della prima fase, per poi cedere in semifinale al compagno di società.

Per il Toirano, quindi:

una medaglia d’oro

una di bronzo

e una d’argento, ottenuta da Emili Pirola, classificatasi seconda nel singolo femminile Quinta Categoria.

Per Emili, anche la partecipazione al singolo femminile Assoluto, dove non è riuscita a superare il girone.



Sesta Categoria

Piazzamento negli ottavi di finale per:

Stefano Caredda

Nello Pruiti Ciarello

Andrea Caviglia

Tutti e tre hanno superato la prima fase con un bilancio di due successi in tre incontri; Stefano ha ottenuto una vittoria anche nel tabellone.

Girone superato con due successi anche da Vincenzo Amodeo, fermatosi poi nei sedicesimi di finale.

Claudio Siccardi si è fermato nella prima fase, ottenendo una vittoria nel girone e una nel tabellone di consolazione.



Doppio maschile – Sesta Categoria

Quarti di finale per Nello Pruiti e Vincenzo Amodeo

Ottavi di finale per Andrea Caviglia e Claudio Siccardi



Open di Chiavari

Daniele Facci ha preso parte a due tornei:

Singolo Over 600 m / Over 150 f:

Ha superato il girone di prima fase al primo posto, vincendo due incontri.

Si è poi piazzato negli ottavi di finale, perdendo col futuro vincitore del torneo.

Singolo Over 50 m / Assoluto f:

Ha vinto una partita nel girone, non sufficiente però per accedere al tabellone.

Anche Walter Lepra ha partecipato al singolo Over 50 m / Assoluto f:

Ha passato il girone in prima posizione con due vittorie in due partite.

Nel tabellone si è classificato negli ottavi di finale.



Singolo Over 4000 m / Over 350 f

Toirano ha piazzato due pongisti nei sedicesimi di finale:

Vincenzo Amodeo

Nello Pruiti

Entrambi hanno vinto due partite nella prima fase, fermandosi poi al primo turno del tabellone.

Un successo nel girone è stato ottenuto da Andrea Caviglia; nessuna vittoria invece per Claudio Siccardi.