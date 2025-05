Celle Varazze in D, società al lavoro per la divisione dei settori all'Olmo-Ferro: "Verrà la Federazione e vedremo il da farsi" (VIDEO)

Divisione del settore ospiti e la portata del cavalcavia di via Lagorio.

Non solo costruzione della squadra per il prossimo campionato di Serie D ma per il Celle Varazze per poter affrontar senza problemi il salto di categoria deve risolvere due criticità non insormontabili.

Fondamentale sarà la realizzazione di una divisione nelle gradinate tra i tifosi di casa e gli ospiti con un ingresso diverso che dovrebbe essere previsto poco dopo il viadotto autostradale con l'ingresso che porta al campetto da calcio a 5 e al retro delle tribune.

"Ci stiamo già lavorando e abbiamo parlato con le amministrazioni locali. Verrà adesso la Federazione e con loro vedremo appunto il da farsi. Saranno lavori non troppo impegnativi perché fortunatamente noi abbiamo già il campo quasi pronto dobbiamo fare solo la divisione del settore ospite perché abbiamo anche già un doppio accesso e quindi insomma non dovrebbero essere lavori eccessivi ma comunque sicuramente qualcosa sarà da fare. Ma siamo pronti diciamo con i sindaci che collaborano a fare tutto il necessario" ha detto Stefania Villa, direttore generale biancoblu.

Sul cavalcavia la questione è un po'più complessa visto che è presente un limite di passaggio ai mezzi che devono essere inferiori alle 12 tonnellate. Con i pullman delle società ospiti diretti verso il campo sportivo Olmo-Ferro e il palazzetto dello sport che come è spesso è avvenuto negli anni non possono raggiungere le due strutture.

"E' un problema che si ripete ciclicamente ad ogni evento, il ponte ha un grosso limite strutturale sul quale non possiano fare nulla, speriamo quindi in un intervento da parte di Autostrade per trovare una soluzione e far sì che i pullman possano passare" aveva dichiarato alla nostra redazione il Sindaco di Celle Marco Beltrame.

"Ad oggi bisogna vedere l'intervento di Autostrade ma in realtà fino a 35 posti il pullman passa quindi il problema penso sia solo per quelli da 50 posti. Vedremo comunque in ogni caso come intervenire per risolvere il problema. Per il resto si lavora già a 360° per preparare tutto per la Serie D perché la società sia pronta" conclude la dg.