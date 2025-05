Brillano le “Stelle nello Sport” al Porto Antico di Genova Da venerdì a domenica 3 giorni "stellari" alla Festa dello Sport

Cinque mesi di intensa attività nelle scuole e al fianco delle federazioni e associazioni sportive, con numeri da record. Stelle nello Sport è pronto a fare “festa” al Porto Antico, anche per celebrare 26 anni di emozioni, cultura sportiva e solidarietà. Il progetto è promosso con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, in partnership con Fondazione Carige, Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Sport e Salute, Coni e Cip Liguria. Edizione speciale quella del 2025, inserita nel calendario di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

26° GALÀ DELLE STELLE: CHE SPETTACOLO

Alla Sala Grecale del Porto Antico sono stati consegnati giovedì scorso gli Oscar di Stelle nello Sport alle eccellenze sportive. Ovazioni per Valentina Vezzali e Francesco Bocciardo, due “monumenti” che insieme hanno sommato dieci ori tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Una serata di solidarietà, con il ricavato interamente donato alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS e tre esibizioni spettacolari firmate Groovies, Arti’s e PGS Auxilium Genova.

LIGURIA 2025: IL CALCIO INTEGRATO

Domenica 25 maggio, dalle 10 alle 13 nell’ambito di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, appuntamento a Calata Gadda con la prima tappa di un circuito di Calcio Integrato “Liguria 2025” proposto da BIC Genova in collaborazione con Stelle nello Sport. L’evento è dedicato a ragazzi di tutte le abilità in campo per una mattinata di gioco e divertimento con il supporto del progetto Orientamenti.

"EDUCARE" ALLO SPORT

Nel cuore della Festa dello Sport (sul Piazzale Mandraccio) ci sarà la tradizionale area allestita da Stelle nello Sport con il supporto di Fondazione Carige. Saranno presenti istruttori e “Stelle” di varie discipline: Ginnastica, Taekwondo, Danza, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Savate, Gym Boxe e sport inclusivo Special Olympics. Occasioni importanti per avvicinare tanti giovani allo Sport e ai suoi valori.

ENERGIE PER LO SPORT

Appuntamento alla Festa con il progetto realizzato da Stelle nello Sport con il supporto di Iren luce gas e servizi, lanciato con i testimonial Asia D’Amato e Francesco Bocciardo. Tanti gadget per i ragazzi che giocheranno presso lo stand con i laboratori Edu-Iren. Dopo la presenza a “Il più veloce della città” a Villa Gentile (9 aprile), la cerimonia del premio fotografico Nicali-Iren (Auditorium Iren) e il Sanremo Gym Festival (10-11 maggio), tappa alla Festa dello Sport per il percorso promosso da Stelle nello Sport in attesa dei prossimi eventi: Memorial Cartasso Volley (Genova, Piazza Martinez – 1 giugno), Trofeo Valenti (Genova Valletta Cambiaso – 8 giugno), il saggio di Ginnastica dell’Ogawa (Genova, PalaCus, 15 giugno), il Meeting Arcobaleno di atletica leggera (Celle Ligure, Stadio Olmo – 8 luglio), il Summer Hoops Basket (Lerici, 18-19-20 luglio), il Miglio Marino (Genova Sturla, 7 settembre), la Festa CSI Sport (Chiavari, 14 settembre), il Trofeo del Mare di Pallanuoto (Genova, Sportiva Sturla, settembre), lo SportAbility Day (My Sport Village Sciorba, 4 ottobre), il Trofeo GLC di pallavolo S3 (Palasport Genova 26 ottobre) e il Trofeo Nico Sapio (Genova, Piscine Sciorba).

“FAI CENTRO” CON ORIENTAMENTI

A Porta Siberia tutti i giovani potranno mettersi alla prova con il “Tiro a segno” e l’attività “Una strada per il successo” nell’ambito del progetto Orientamenti promosso da Regione Liguria.

LOTTERIA DELLE STELLE PER LA GIGI GHIROTTI

Nello stand di Stelle nello Sport e in occasione dei principali eventi, i volontari della Fondazione Gigi Ghirotti raccoglieranno fondi con la Lotteria che permetterà a un fortunato partecipante della Festa di vincere una Crociera per 2 persone nel Mediterraneo a bordo di MSC World Europa (costo del biglietto: 5 euro).

OLIMPIADE DELLE SCUOLE

Oltre 100 classi, più di 2000 studenti di scuole elementari e medie. Una grande festa per gli studenti della Liguria che potranno partecipare a una vera e propria “Olimpiade” con 53 aree di gara e una medaglia per tutti.

IN VOLO CON VANNI ODDERA

Doppio show del campione di motociclismo freestyle: il primo per le scuole liguri (or 13,30) e il secondo con una speciale sessione di “moto terapia” per ragazzi con disabilità di numerose associazioni liguri (ore 16). Una occasione speciale per sostenere Unitalsi Liguria, l’Ente presieduto da Gemma Malerba.

IL BELLO DELLO SPORT

Sabato (ore 11) ritorna l’appuntamento in Piazza delle Feste con le premiazioni dei protagonisti del Concorso scolastico (ben 10.425 elaborati in gara) con la partecipazione di alcune stelle sportive: Christian Gamarino, Francesco Bocciardo, Sofia Ghersina e Riccardo Pasqualetto, pronti a premiare gli 83 studenti vincitori insieme alle scuole partecipanti più numerose (IC Cornigliano per le elementari e IC Foce per le medie).

FESTA DELLA GINNASTICA CON LE “FARFALLE”

Sabato pomeriggio spettacolare sotto il tendone di Piazza delle Feste. Si parte alle ore 14 con lo show dell’Auxilium Day per proseguire alle 16,30 con la Festa della Ginnastica promossa dal Comitato ligure della FGI. Ospiti d’onore le farfalle della ritmica grazie all’Aeronautica Militare.

LE STELLE DELLA SCHERMA IN PEDANA CON VALENTINA VEZZALI

Le sei volte campionessa olimpica Valentina Vezzali, insieme alle “stelle” Edoardo Luperi e Matteo Iacomoni, incontra il pubblico della Festa. Una speciale esibizione è fissata per Sabato 24 maggio dalle ore 16 alle 17. Poi tutti sul Palco per lanciare gli Europei che arriveranno al Palasport di Genova dal 14 al 19 giugno.

26 ANNI DI “STELLE NELLO SPORT” – LO SHOW SUL PALCO

Appuntamento alle ore 13 di domenica sul palco della Festa dello Sport per applaudire le esibizioni di Bic Genova, Arti’s, Lanterna Taekwondo, Cheerleading Tutto Cuore Team & Piterbol Cup, Aerofunk, Audax Quinto, Officina dell’Arte, Santa Sabina, Andrea Doria, Scuola Danza Alyat, Vita e Salsation Party. Presenti Silvia Tripi e Andrea Puppo che riceveranno il loro Oscar delle Stelle 2025. Sotto il tendone (a partire dalle ore 14) le esibizioni di Pattinaggio e Danza Sportiva a cura di FISR e FIDESM Liguria.

LA NOVITA’: GYMGAMENT CON ANDERA LUCCHETTA

GymGamEnt, la piattaforma videoludico-motoria che ha ridefinito il concetto di attività fisica interattiva, sarà protagonista alla Festa. I giovani partecipanti potranno sperimentare in prima persona un nuovo modo di fare sport, entrando letteralmente dentro lo schermo. Piattaforma unica nel suo genere, GymGamEnt permette infatti ai giocatori di immergersi fisicamente nell’ambiente virtuale, fondendo movimento reale e dinamiche ludiche. Un’innovazione che le è valsa il prestigioso Playnovation Award 2025 per l’eccellenza nella gamification educativa.

UNA GRANDE SQUADRA PER PROMUOVERE I VALORI DELLO SPORT