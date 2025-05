Calcio, Celle Varazze. Barletta parla chiaro: "Mai contattato Capra, puntiamo a una squadra del territorio"

E' un Celle Varazze in piena fase di strutturazione e consapevole dei passi avanti che dovrà compiere per affrontare con serenità il prossimo campionato di Serie D.

Il direttore sportivo Barletta, a cui è stata affidata anche la carica di direttore generale, ha già ben chiari i primi profili con cui integrare l'organico di mister Pisano.

A tal propostito, la prima domanda e scontata.



Direttore, Edoardo Capra sarà un giocatore del Celle Varazze?

"Abbiamo profondo rispetto della società Vado, un club amico. Non abbiamo mai contattato Capra, ben consapevoli del fatto che sia sotto contratto con i rossoblu. Abbiamo stima per il giocatore e la persona, ma fino a quando sarà un calciatore del Vado e il suo contratto sarà in essere agiremo di conseguenza".

Che Celle Varazze vedremo ai nastri di partenza della Serie D?

"Siamo consci del fatto di essere inesperti rispetto alla categoria, motivo per cui diverse figure andranno ad arricchire i nostri quadri organizzativi. E' un salto in avanti che dovremo compiere tutti verso il semiprofessionismo, ecco perchè, ad esempio, abbiamo dovuto salutare Morando e il massaggiatore Iozzi. L'idea è di costruire una squadra con la prevalenza di giocatori del territorio per creare un senso di attaccamento e appartenenza, due fattori determinanti oltre ovviamente alle necessarie qualità tecniche".