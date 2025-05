Calcio, Giusvalla. Dopo il Tirana è stata sancita la partnership con i tedeschi dello Sportverein Waldhof Mannheim 07

E' un approccio al calcio particolare e sicuramente innovativo per il panorama ligure quello che il Giusvalla si propone di portare avanti attraverso la figura del proprio presidente, Dario Biato.

Le trasferte lavorative dell'imprenditore immobiliare savonese vengono infatti affiancate anche da una tessitura di rapporti calcistici con realtà appartenenti a campionati professionistici stranieri.

Dopo la partnership con l'FC Tirana in Albania, un nuovo sodalizio è stato siglato insieme allo Sportverein Waldhof Mannheim 07, club di Mannheim che milita nella Dritte Liga, la terza serie tedesca.

"L'obiettivo - spiega Biato - è di fare via a una serie di stage e scambio di informazioni che possa arricchire ogni componente. Dopo l'accordo con il Tirana abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche una realtà importante in Germania. Nel mondo di oggi, soprattutto nello sport, è fondamentale aprirsi, tessere rapporti e trovare nuove opportunità affinchè un progetto possa svilupparsi in modo sano e soprattutto sostenibile".