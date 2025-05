Taekwondo freestyle: Il viaggio del Ciao Team dai mondiali alle esibizioni al Foro Italico

Nel panorama delle arti marziali, il taekwondo freestyle si distingue per la sua capacità di unire tecnica, creatività e spettacolarità. In Italia, questa disciplina ha trovato un ambasciatore d'eccezione nel Ciao Team, la squadra dimostrativa ufficiale della Federazione Italiana Taekwondo (FITA).

Nato nel 2022, il Ciao Team ha rapidamente conquistato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie a esibizioni che fondono elementi tradizionali del taekwondo con coreografie acrobatiche di grande impatto visivo.

Il percorso del Ciao Team è stato segnato da importanti traguardi, tra cui la vittoria ai World Taekwondo Demonstration Championships nel 2023 e la partecipazione a eventi di rilievo internazionale come i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le esibizioni al Foro Italico di Roma, in occasione delle ultime edizioni del World Taekwondo Roma Grand Prix hanno ulteriormente consolidato la reputazione del team, rendendolo un punto di riferimento per il taekwondo freestyle a livello mondiale.

Nascita e evoluzione del Ciao Team: dall'idea alla realtà

Il Ciao Team è stato istituito nel 2022 su iniziativa del Presidente FITA, Angelo Cito,, con l'obiettivo di promuovere i valori del taekwondo attraverso esibizioni spettacolari e attività di carattere sociale. Ispirato al modello del World Taekwondo Demonstration Team, il Ciao Team ha debuttato ufficialmente durante il World Taekwondo Grand Prix di Roma, tenutosi presso lo Stadio Nicola Pietrangeli.

Fin dalla sua creazione, il team ha posto l'accento sull'inclusione e sulla solidarietà. Questa visione ha permesso al Ciao Team di distinguersi non solo per le sue performance tecniche, ma anche per l'impegno sociale che lo contraddistingue.

Dal titolo mondiale alle esibizioni internazionali: il percorso di crescita

Il 2023 ha segnato una svolta per il Ciao Team, che si è distinto su scala globale durante la prima edizione del World Taekwondo Demonstration Championships in Corea del Sud, affermandosi tra le formazioni più tecnicamente avanzate e spettacolari del panorama internazionale. Il successo ottenuto ha aperto le porte a numerose partecipazioni di rilievo, tra cui la prestigiosa esibizione al Grand Palais durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove il team italiano ha rappresentato un modello di eccellenza nell’arte del taekwondo freestyle.

Nel corso del 2024, il Ciao Team ha consolidato il proprio valore anche nelle competizioni ufficiali, portando in alto il tricolore in contesti altamente competitivi. Quest’anno, in occasione del campionato continentale ospitato in Estonia, la squadra italiana ha brillato per originalità e precisione, imponendosi con performance che hanno lasciato il segno sia tra i giudici che tra il pubblico.

Il livello di affiatamento raggiunto dagli atleti ha confermato la loro crescita non solo sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo dell’espressione artistica e della tenuta scenica.

I protagonisti: chi sono gli atleti che compongono il Ciao Team

Il Ciao Team è composto da atleti selezionati attraverso i talent THF e gli entry stage organizzati dalla FITA. Tra i membri di spicco figurano Michelangelo Sampognaro, Andrea Norbiato, Luca Matellini, Luca Ferella e Claudia Cianci, Beatrice Coradeschi, Alessia Bertagnin. Questi atleti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno dimostrato eccellenza tecnica e creatività, contribuendo al successo del team sia in ambito nazionale che internazionale.

La selezione degli atleti avviene attraverso prove tecniche che valutano le capacità acrobatiche, la creatività nell’esecuzione delle tecniche e la presenza scenica. Il team è guidato da uno staff tecnico ufficiale, composto dal Direttore Tecnico Elena Blundo e dalla coreografa Francesca Cristofoli.

Tecniche e creatività: cosa rende unico il freestyle del Ciao Team

Il taekwondo freestyle del Ciao Team si distingue per la combinazione di tecniche tradizionali con elementi acrobatici e coreografie artistiche. Le esibizioni includono calci in volo, rottura di tavolette e movimenti sincronizzati su base musicale. Questa fusione di tecnica e creatività ha reso le performance del team uniche e apprezzate a livello mondiale.

Le coreografie sono studiate per esaltare la sincronia e l'armonia dei movimenti, trasformando ogni esibizione in uno spettacolo coinvolgente. L'uso di musiche dinamiche e l'integrazione di elementi scenografici contribuiscono a creare un'esperienza visiva ed emotiva per il pubblico.

L'impatto mediatico e culturale: come il Ciao Team sta cambiando la percezione del taekwondo

Oltre ai successi sportivi, il Ciao Team ha avuto un impatto significativo sulla percezione del taekwondo in Italia. Le esibizioni televisive, come quelle durante il concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma nel 2022, 2023, 2024, hanno portato il taekwondo freestyle a un pubblico più ampio, contribuendo a rendere la disciplina più attrattiva per i giovani.

Nel 2025, la squadra si è esibita davanti a oltre 70.000 persone, dimostrando come lo sport possa unire le persone e ispirare speranza per il futuro. La partecipazione a programmi televisivi come "Tú sí que vales", "Lo show dei record", e anche "X Factor" ha ulteriormente aumentato la visibilità del team, consolidando la sua posizione come ambasciatore del taekwondo italiano.

L'esibizione al Kim e Liù 2025: anticipazioni e aspettative

Il Ciao Team è atteso al torneo Kim e Liù 2025, il 31 maggio e il 1° giugno, in uno degli eventi più importanti per il taekwondo giovanile in Europa. L'esibizione prevista durante l'evento promette di essere un momento clou, con nuove coreografie e tecniche acrobatiche che mirano a ispirare le nuove generazioni di atleti. La presenza del team al Kim e Liù sottolinea l'impegno della FITA nel promuovere il taekwondo tra i giovani e nel sostenere lo sviluppo della disciplina a livello nazionale.

L'evento rappresenta un'opportunità per i giovani atleti di assistere a performance di alto livello e di avvicinarsi al mondo del taekwondo freestyle. La partecipazione del Ciao Team al Kim e Liù 2025 è attesa con entusiasmo, sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori, come un momento di celebrazione e promozione dello sport.





















