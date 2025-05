Vele d’epoca, Classe Libera e Gran Crociera alle “Regate delle Isole”, dall’11 al 13 settembre sarà protagonista anche la Gallinara

“Una festa della vela di fine stagione, pensata per coinvolgere non solo gli appassionati di regate d’altura e navigazione notturna, ma anche le famiglie e i crocieristi desiderosi di misurarsi lungo un percorso costiero più semplice e alla loro portata”. Così Alessio Marziano, dal 2024 presidente del Porto Maurizio Yacht Club di Imperia fondato nel 1959 ( www.pmyc.it ), descrive la seconda edizione delle “Regate delle Isole”, l’innovativa competizione velica “multipercorso” organizzata dal sodalizio imperiese dall’11 al 13 settembre 2025 in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde e con la classe Italiana Mini 650. Ogni barca partecipante potrà infatti scegliere se iscriversi alla regata più lunga, fino allo scoglio della Giraglia in Corsica, oppure veleggiare lungo la riviera ligure verso levante fino all’isola Gallinara. La manifestazione si svolgerà con la disponibilità di Marina di Imperia ed il patrocinio della Città di Imperia, Regione Liguria ed è riconosciuto evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.





ALTURA O COSTIERA, VELE CLASSICHE E MODERNE SU TRE PERCORSI DIFFERENTI

Il concentramento della flotta avverrà presso la Calata Anselmi di Imperia Porto Maurizio, che fino a pochi giorni prima ospiterà la 26esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia. E proprio una parte delle imbarcazioni classiche convenute nel ponente ligure per l’importante evento potranno considerare di prolungare la sosta per partecipare alle “Regate delle Isole” nella categoria ‘Yacht d’Epoca e Classici’ con Certificato di Stazza AIVE/CIM. Le imbarcazioni regolarmente iscritte saranno infatti ospitate dal 31 Agosto al 15 settembre. Alla suddetta categoria si aggiungeranno le Classi Libera e Gran Crociera, le barche stazzate IRC o ORC e la Classe Mini 6.50, che prevede il tracciato più lungo. Ogni barca potrà scegliere il proprio percorso: Imperia-Gallinara-Imperia (30 miglia, AIVE/CIM, Classi Libera e Gran Crociera), Imperia-Giraglia-Imperia (160 miglia, AIVE/CIM, IRC e ORC per 2 e per tutti) e infine Imperia-Gallinara-Gorgona-Giraglia-Imperia (220 miglia, solo Mini 6.50, ultima tappa Campionato Italiano).

LE BARCHE ISCRITTE

Sono già una ventina le imbarcazioni d’epoca, classiche e moderne iscritte alla seconda edizione delle “Regate delle Isole” e molte altre stanno formalizzando l’iscrizione in questi giorni. Tra queste il cutter bermudiano Greylag, costruito in Inghilterra nel 1932 su progetto di Thomas Harrison Butler, che dopo essere appartenuto a numerosi armatori nel 2014 è giunto a Venezia e dal 2020 fa base a Imperia. Di base in Liguria anche lo sloop Sandra del 1972, progetto numero 187 del cantiere Sangermani, restaurata nel 2008 dal cantiere Checchi di Massarosa e plurivittoriosa ai raduni di vele classiche, da Imperia ad Antibes e Cannes, da La Spezia a Monaco e Barcellona. Pilgrim è invece il ketch bermudiano lungo 14 metri modello “Donella Class”, varato nel 1971 dal cantiere Carlini di Rimini su progetto dell’inglese Jack Laurent Giles, di proprietà dal 1993 della famiglia di Pippo Dalla Vecchia, per ben 23 anni storico presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli. Sulla linea di partenza anche lo sloop bermudiano Resolute Salmon, un progetto di Britton Chance Jr. costruito in legno con la tecnica dello strip-planking, vincitore della One Ton Cup del 1976. La Marina Militare non farà mancare il proprio supporto alla manifestazione e parteciperà con Penelope del 1965 e il Mini 650 Pegaso ITA 883. Altri scafi appartenenti alle varie categorie sono Xelor, Shardana, Pyxis, Pisana, Onkahye, Nita, Milady, Manida, Bluette, Bam, Andante e i Mini 6.50 Tomate, Sikania e BPI Parallelo 38. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 30 agosto 2025 e saranno gradite le preiscrizioni. È ammessa la partecipazione di una barca in due classi e solo per le imbarcazioni iscritte fino alla Giraglia l’organizzazione installerà a bordo il tracking satellitare per potere seguire la regata da terra (compreso nella quota di iscrizione).





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.pmyc.it

Bando di Regata

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/10608/event

Iscrizioni online

https://www.pmyc.it/wp-content/uploads/2025/03/Modulo-iscrizione-Regate-delle-Isole-2025.pdf