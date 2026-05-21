Concessione della piscina Zanelli, richiesti chiarimenti: rinviata a metà giugno la presentazione delle offerte

Era stato previsto nella giornata di oggi il termine per la presentazione delle offerte per la gestione della piscina Zanelli ma visto che sono state inviate al Comune richieste di chiarimenti è stata rinviata a metà giugno la data per la scadenza.

A renderlo noto proprio Palazzo Sisto dopo che ad inizio mese che erano state inviate le lettere di invito agli operatori che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura di affidamento del complesso natatorio. Dopo la risposta da parte del Comune alle prime domande formulate da un soggetto partecipante, agli stessi è stata inviata una nota da parte di un operatore invitato, acquisita lo scorso 18 maggio, che "impone approfondimenti ed eventuale integrazione dei chiarimenti già resi".

A partecipare oltre alla Rari Nantes Savona (attuale storico gestore) anche l'Amatori Nuoto Savona e a sorpresa una proposta presentata dalla società romana "Officina del nuoto".

La presenza di più candidati ha escluso quini automaticamente l’affidamento diretto portando quindi il Comune a procedere con una gara pubblica da chiudere entro giugno in vista dell’avvio della nuova gestione fissato al 1° luglio (valore stimato 140 mila euro).

Sul piano sportivo, il quadro sancisce anche la rottura tra Rari Nantes Savona e Amatori Nuoto Savona, che avevano ipotizzato una collaborazione poi sfumata.

Intanto si avvicinano le scadenze strategiche: a giugno è proprio prevista l’apertura della nuova vasca esterna, il secondo lotto, finanziata dal PNRR. Parallelamente, resta sul tavolo il progetto di riqualificazione complessiva tramite project financing, che include la copertura dell’impianto, spazi commerciali e servizi di medicina sportiva.