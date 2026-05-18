 / Sport acquatici

Sport acquatici | 18 maggio 2026, 10:03

Albenga, la Lega Navale avvicina i bambini alla vela: tre giorni di corso gratuito

Dal 12 al 14 giugno iniziativa dedicata ai più piccoli tra i 6 e gli 11 anni per scoprire il mare e gli sport nautici. Attività al mattino nella sede di Lungomare Andrea Doria

Albenga, la Lega Navale avvicina i bambini alla vela: tre giorni di corso gratuito

La Sezione di Albenga della Lega Navale Italiana organizza, nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno, un’iniziativa gratuita dedicata ai bambini delle scuole elementari per avvicinare i più giovani al mondo della vela, del mare e degli sport nautici.

L’attività si svolgerà dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la sede della Lega Navale di Albenga, sul Lungomare Andrea Doria in Darsena, e sarà rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni residenti, che non siano mai stati tesserati FIV.

Durante le tre mattinate i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza educativa e divertente a contatto con il mare, imparando le basi della navigazione a vela, scoprendo il valore dello sport, della collaborazione e del rispetto dell’ambiente marino.

Il corso sarà interamente gratuito, ma i posti disponibili saranno limitati.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio della Lega Navale di Albenga: mail: albenga@leganavale.it - tel. +39 0182 542544.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium