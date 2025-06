Anche Spotorno aderisce alla Giornata Nazionale dello Sport: domenica 1 e lunedì 2 giugno una due giorni di appuntamenti

Anche quest’anno il primo fine settimana di giugno sarà, per Spotorno, interamente dedicata allo sport. Il Comune del Golfo dell'Isola aderirà infatti alla Giornata Nazionale dello Sport indetta dal CONI.

Domenica 1 e lunedì 2 giugno, le società sportive locali mostreranno le loro discipline. Dalla ginnastica alla zumba, dal judo al calcio, al beach volley e alla vela.

Si comincerà dalle ore 9:00 di domenica, con le dimostrazioni di varie discipline sportive al mattino, sia presso la Rotonda Ferrer dove si terrà l'appuntamento con la "Domenica Sportiva" con ginnastica funzionale (09:30-10,30) e zumba (10,30-11,30); dopodiché, sul mare davanti alla Terrazza, passeranno le barche della LNI per il tradizionale saluto. Al pomeriggio, dalle ore 15:00, presso l’impianto sportivo e nelle zone limitrofe del Parco Monticello, ci sarà un’introduzione dedicata al gemellaggio con i comuni di Medolla e di Bad Durrheim appena conclusosi. A seguire le esibizioni di vari sport sul terreno di gioco del campo da calcio con: ginnastica libera (ASD Ginnastica Libera), judo (Judo Spotorno), karate (Polisportiva e White Dragon Karate) e calcio (ASD Spotornese Calcio); presso il campo da basket spazio a tennis e volley (ASD Polisportiva Spotornese). Oltre alle varie esibizioni, chiunque lo desidererà, potrà provare le varie specialità: materiali e attrezzature verranno messi a disposizione di chiunque.

Lunedì 2 giugno, sempre dalle ore 9:00, presso la "Despar Arena" dei Bagni Colombo, la Beach Future organizzerà un evento di beach volley giovanile (U19 maschile e U18 femminile) rivolto alle società di pallavolo della provincia. La LNI di Spotorno organizzerà inoltre, proprio in questo week end, il "Vela Day" che consentirà a tutti coloro che ne faranno richiesta prenotandosi di provare questa bellissima specialità.

Alla giornata parteciperanno moltissime società sportive e associazioni del territorio, i cui dirigenti e responsabili verranno intervistati dallo speaker che presenterà l’evento da pomeriggio a sera.

"Questo è un evento che oramai da tre anni riesce a concentrare, dal mattino alla sera, tutti gli sport praticati a Spotorno e che rappresenta una vera e propria festa in cui ad ognuno é concesso il proprio spazio, con esibizioni e anche con la possibilità di far provare a tutti le proprie discipline - spiega il consigliere comunale con delega allo Sport, Simone Pastorino -. É anche un'ottima occasione di incontro e interazione che si offre a tutte le realtà sportive che possono consolidare i rapporti fra loro".

Ma non solo. "Prendono parte alla giornata anche società sportive non del luogo - continua il consigliere - ma senz’altro amiche del nostro territorio, in quanto organizzatrici da anni di eventi sportivi di successo. Tra esse, ha un ruolo molto importante Eunike, una società che si occupa di far praticare attività sportive a soggetti con disabilità e con cui Comune e associazioni sportive del territorio hanno siglato una convenzione di collaborazione che sta avendo un riscontro davvero rilevante".

In caso di pioggia, ogni evento si sposterà alla palestra "Sbravati".